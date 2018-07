Lesionado, LeBron pode desfalcar Cavaliers contra o Celtics na abertura da NBA

O aguardado duelo entre Cleveland Cavaliers e Boston Celtics na abertura da temporada 2017/2018 da NBA pode sofrer uma grande baixa. Principal astro do Cavaliers, LeBron James está com uma lesão no tornozelo e pode desfalcar sua equipe em casa no esperado confronto que reeditará a última final da Conferência Leste.

LeBron contundiu seu tornozelo nos primeiros treinos da equipe de Cleveland e só jogou sua primeira partida na pré-temporada na última terça-feira, na derrota para o Chicago Bulls. Apesar dos 17 pontos e de ter terminado como cestinha do time, voltou a sentir a lesão e, por isso, não treinará nesta quinta e nem encarará o Orlando Magic, na sexta, no último jogo do Cavaliers antes do início da competição.

"Ele continua com dores. Não vai treinar amanhã e não vai jogar na sexta. Ele está chateado, bravo, mas é assim que é", declarou o técnico Tyronn Lue, ao explicar a ausência de LeBron na atividade desta quarta. Questionado sobre a presença do astro diante do Celtics, o treinador admitiu: "Não tenho certeza sobre isso".

A ausência de LeBron pode ser uma grande baixa para um confronto bastante esperado. Afinal, não bastasse a rivalidade crescente entre Celtics e Cavaliers nas últimas temporadas, as franquias protagonizaram a principal troca para temporada, quando o time de Boston enviou para o adversário Isaiah Thomas, Jae Crowder, Ante Zizic e a escolha de primeira rodada do Draft do ano que vem por Kyrie Irving.