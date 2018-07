Lesionado, Parker pode desfalcar Spurs nesta quinta

A lesão não é grave, mas pode fazer com que Parker seja desfalque para o quarto jogo da série, nesta quinta-feira, novamente em San Antonio. "Eu estava torcendo para que não fosse um rompimento e essa é a boa notícia. Agora preciso só esperar para ver com vou me sentir", declarou o armador.

Parker ficou boa parte da partida da última terça no banco de reservas. Mesmo sem o armador durante quase toda o segundo tempo, o Spurs não teve trabalho para atropelar o Miami Heat, principalmente graças às atuações de Danny Green (27 pontos) e Gary Neal (24), que acertaram, respectivamente, sete e seis bolas de três.