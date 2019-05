Lesionado, Pau Gasol confirma que não jogará Mundial de basquete pela Espanha

A seleção da Espanha terá mesmo um desfalque muito importante para a disputa do Mundial de Basquete Masculino, que acontecerá de 31 de agosto a 15 de setembro na China. O pivô Pau Gasol, atualmente no Milwaukee Bucks, confirmou nesta quarta-feira que não participará da competição por conta da recuperação de uma fratura no pé esquerdo.

"Gostaria de estar com a minha seleção, com meus companheiros, já que para mim a seleção sempre foi importante", comentou Gasol em um mensagem de vídeo divulgada nesta quarta-feira. "Tenho muito orgulho de competir com a seleção e de lutar para conseguir sucessos em nível internacional", acrescentou o pivô, de 38 anos, que se destacou na NBA pelo Los Angeles Lakers.

Por conta da fratura no pé esquerdo, Gasol passou por uma cirurgia nos Estados Unidos no último dia 9 e ainda tinha esperanças de se recuperar a tempo para jogar o Mundial. Mas não obteve sucesso e nem foi chamado pelo técnico da seleção espanhola, Sergio Scariolo, na semana passada.

"Devido à cirurgia que tive que passar pela lesão, não vou poder estar neste Mundial da China, mas mesmo assim vou seguir apoiando a equipe. Desejo que façam um grande campeonato porque somos uma família e não é só uma 'hastagh', mas uma realidade. Este é o espírito de nossa equipe, da nossa seleção", afirmou Gasol, que foca agora na disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, no Japão.

"Tomara que se classifiquem, nos classifiquemos, para os Jogos Olímpicos (de Tóquio-2020). E tomara que no ano que vem possa estar com a equipe", completou o pivô.