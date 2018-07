Lesionado, Splitter desfalca Spurs por até dez dias

Os playoffs da NBA têm sido marcado pela baixas. Nomes como Russell Westbrook, do Oklahoma City Thunder, Kobe Bryant, do Los Angeles Lakers, e Rajon Rondo, do Boston Celtics, estão desfalcando suas equipes por problemas físicos. No próprio Spurs, Tony Parker tem sofrido com dores no tornozelo e no pescoço e atuado no sacrifício.

O San Antonio Spurs lidera a série com o Lakers por 3 a 0 e precisa de apenas mais uma vitória para avançar às semifinais da Conferência Oeste. Se o favoritismo for confirmado e a equipe passar, Splitter deve estar disponível já para a próxima fase. Sem ele, nomes como DeJuan Blair, Boris Diaw e Matt Bonner devem ganhar mais tempo de quadra no garrafão texano.