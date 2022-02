LeVert reencontra Pacers e brilha no fim para garantir a vitória do Cleveland Cavaliers

Uma semana após trocar o Indiana Pacers pelo Cleveland Cavaliers, em negociação que envolveu a ida de Ricky Rubio ao time de Indianápolis, Caris LeVert reencontrou seu antigo time na noite de sexta-feira e brilhou na vitória por 120 a 113 dos Cavs. O ala-armador anotou 22 pontos e seis assistências, além de colaborar com grande atuação defensiva.

No Gainbridge Fieldhouse, em Indiana, LeVert jogou diante dos torcedores que até alguns dias atrás torciam por sua vitória. Dessa vez, os adeptos dos Pacers queriam sua derrota, mas isso não impediu que o jogador fosse ovacionado quando teve o nome anunciado durante as introduções pré-jogo.

“Esta noite teve algo mais do que quando eu estava aqui uma semana atrás”, comentou LeVert. “Foi definitivamente uma energia estranha, tendo simplesmente estado aqui apenas alguns dias atrás, mas isso é o que é, você pode ser negociado qualquer dia na NBA, principalmente na data limite de negociações. De qualquer forma, foi ótimo vencer”, completou.

A boa relação foi deixada de lado dentro de quadra, onde o ala-armador de 27 anos foi um dos protagonistas. Os Cavaliers chegaram a ficar com uma desvantagem de 18 pontos, mas LeVert teve uma grande atuação na reta final, marcando pontos decisivos e defendendo com precisão nos últimos minutos. O double-double de 22 pontos e 14 rebotes de Jarrett Allen também foi essencial.

O Cleveland Cavaliers conquistou a quarta vitória seguida e continua na segunda colocação da Conferência Leste, enquanto os Pacers ocupam o 13º lugar. Logo abaixo dos Cavs, o terceiro colocado Chicago Bulls também jogou na noite de sexta-feira e venceu o Minnesota Timberwolves por 134 a 122.

O triunfo da franquia de Illinois teve muito das mãos de DeMar DeRozan, autor de 35 pontos, seis rebotes e seis assistências. Além da boa exibição, o ala-armador protagonizou uma das cenas mais comentadas da noite. Ao marcar o ponto 130 dos Bulls após vencer um embate contra Pat Beverley, fez um gesto provocativo indicando que o adversário era muito baixo. DeRozan tem 1,98m, e Beverly, 1,85m.

MAIS JOGOS

Bem mais abaixo de Bulls e Cavaliers na Conferência Leste, o sétimo colocado Boston Celtics foi outro destaque da noite. Mesmo diante de um triple-double de 23 pontos, 16 rebotes e 11 assistências de Nikola Jokic pelo Denver Nuggets, a franquia de Massachusetts conseguiu vencer por 108 a 102, com ajuda de 24 pontos de Jayson Tatum, 22 de Marcus Smart e um double-double de Robert Williams, autor de 15 pontos e 16 rebotes.

Enquanto isso, perto da ponta da Conferência Oeste, o Utah Jazz, quarto colocado, venceu o Orlando Magic, 14º do Leste, por 114 a 99, na partida que encerrou a noite. Donovan Mitchell, com 24 pontos marcados, e Hassan Whiteside, com 15 pontos e 18 rebotes, foram os destaques da vitória.

Veja os resultados de sábado:

Detroit Pistons x 119 x 141 Charlotte Hornets

Indiana Pacers 113 x 120 Cleveland Cavaliers

Philadelphia 76ers 100 x 87 Oklahoma City Thunder

Atlanta Hawks 121 x 136 San Antonio Spurs

Boston Celtics 108 x 102 Denver Nuggets

Chicago Bulls 134 x 122 Minnesota Timberwolves

Utah Jazz 114 x 99 Orlando Magic