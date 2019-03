Líderes da NBA, Bucks são surpreendidos e perdem para o lanterna do Oeste

No duelo entre o pior time da Conferência Oeste e a equipe de melhor campanha do Leste e também da liga, um resultado inesperado: o Phoenix Suns superou o Milwaukee Bucks por 114 a 105, no Arizona, em duelo pela rodada de segunda-feira da NBA, mesmo após estar perdendo por 16 pontos de diferença.

Kelly Oubre Jr. somou 27 pontos e 13 rebotes, Devin Booker acrescentou 22 pontos e Deandre Ayton fez 19 pontos e capturou 12 rebotes para os Suns, que asseguraram apenas a 14ª vitória em 65 duelos nesta temporada.

Giannis Antetokounmpo fez 21 pontos e pegou 13 rebotes, e Malcolm Brogdon marcou 19 pelos Bucks, que perderam dois jogos seguidos pela primeira vez nesta temporada e tiveram aproveitamento de apenas 36,8% dos arremessos de quadra. O time acumula 48 triunfos em 64 partidas, duas a mais do que o Toronto Raptors, o segundo colocado do Leste.

Também pela rodada de segunda-feira da NBA, o San Antonio Spurs superou o Denver Nuggets por 104 a 103, em casa. Foi a 13ª derrota seguida dos Nuggets em San Antonio. O Denver, o segundo colocado do Oeste, contou com 25 pontos de Jamal Murray e 22 pontos e dez rebotes de Nikola Jokic, mas perdeu o terceiro jogo consecutivo.

DeMar DeRozan fez 24 pontos e LaMarcus Aldridge acrescentou 22 para o San Antonio, que chegou a abrir vantagem de 21 pontos, mas não marcou pontos nos 2min30 finais, só não levando a virada porque o Denver errou três arremessos nos últimos 16s2 do duelo. Os Spurs estão em oitavo lugar na Conferência Oeste.

No confronto entre os times de Los Angeles, os Clippers deram mais um golpe nas esperanças dos Lakers de se classificarem aos playoffs ao derrotá-los por 113 a 105. Danilo Gallinari marcou 23 pontos e Lou Williams acrescentou 21 para os Clippers, que tiveram seis jogadores anotando ao menos dez pontos para o sétimo colocado do Oeste.

LeBron James marcou 27 pontos e Rajon Rondo registrou o 32º "triple-double" da sua carreira, com 24 pontos, 12 assistências e dez rebotes. Foi a nona derrota nos últimos 12 jogos dos Lakers, que jogaram sem Brandon Ingram e haviam perdido para o Suns no compromisso anterior.

O Sacramento Kings venceu o New York Knicks por 115 a 108, em casa, com 28 pontos de Buddy Hield e 22 pontos e dez rebotes de Harrison Barnes, na noite de segunda. Fora de casa, o New Orleans Pelicans bateu o Utah Jazz por 115 a 112 com 30 pontos de Jrue Holiday e Julius Randle, em casa.

O Brooklyn Nets venceu fácil o Dallas Mavericks por 127 a 88 com 22 pontos de DeMarre Carroll. Já o Miami Heat superou o Atlanta Hawks por 114 e 113 com 23 pontos de Dwyane Wade, sendo 14 no último período.

Confira os jogos da rodada de terça-feira da NBA:

Brooklyn Nets x Dallas Mavericks

Miami Heat x Atlanta Hawks

San Antonio Spurs x Denver Nuggets

Phoenix Suns x Milwaukee Bucks

Utah Jazz x New Orleans Saints

Sacramento Kings x New York Knicks

Los Angeles Lakers x Los Angeles Clippers