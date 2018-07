Líder de boicote à seleção feminina volta a criticar CBB e cobra reunião Gestor do Corinthians/Americana e líder do boicote dos clubes da Liga de Basquete Feminino (LBF) à seleção, Ricardo Molina voltou a criticar a Confederação Brasileira de Basquete (CBB) nesta sexta-feira. De acordo com ele, a presidência da entidade ainda não deu nenhum retorno sobre as cobranças do grupo.