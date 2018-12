Líder do Leste da NBA, Raptors perde na prorrogação para o Nets

Time de melhor campanha neste começo da temporada 2018/2019 da NBA, o Toronto Raptors foi surpreendido na rodada de sexta-feira. Em Nova York, o time canadense caiu para o Brooklyn Nets por 106 a 105, em confronto definido apenas na prorrogação, levando o time da casa a encerrar uma série de oito derrotas.

D'Angelo Russell marcou 29 pontos, incluindo seis na prorrogação, permitindo que o Nets voltasse a vencer o Raptors após 12 triunfos do rival - a sua última vitória contra o time da Canadá tinha sido em 3 de abril de 2015. Assim, a equipe passou a somar nove vitórias em 27 duelos, na 11ª posição na Conferência Leste.

Kawhi Leonard se destacou com 32 pontos pelo Raptors, enquanto Jonas Valanciunas acrescentou 24 pelo time canadense, que lidera o Leste e a temporada regular da NBA com 21 triunfos em 27 partidas.

Envolto em uma série de cinco jogos como visitante, o Golden State Warriors assegurou a terceira vitória consecutiva ao superar o Milwaukee Bucks por 105 a 95, com 20 pontos de Klay Thompson e Stephen Curry, cada. O terceiro colocado do Oeste converteu 19 de 46 arremessos de três. Já Giannis Antetokounmpo marcou 22 pontos para o Bucks, o vice-líder do Leste.

Steph Curry and Klay Thompson combine for 40 PTS, 14 AST in the @warriors road win in Milwaukee! #DubNation pic.twitter.com/TXvi8YgHS8 — NBA (@NBA) 8 de dezembro de 2018

Em duelo de times da Conferência Leste, o terceiro colocado Philadelphia 76ers superou o Detroit Pistons, fora de casa, por 117 a 111, mesmo sem contar com Joel Embiid, poupado. Jimmy Butler brilhou com 38 pontos, sendo 26 no segundo tempo, para o 76ers, que chegou a ter desvantagem de 15 pontos no terceiro quarto. Blake Griffin liderou o Pistons com 31 pontos e 12 rebotes.

Antepenúltimo colocado da Conferência Oeste, o San Antonio Spurs se recuperou na noite de sexta-feira ao derrotar o Los Angeles Lakers por 133 a 120, em casa, com 36 pontos e nove assistências de DeMar DeRozan. Os reservas do Spurs brilharam com 52 pontos anotados, contra apenas 26 dos suplentes do Lakers, que é o sexto colocado da mesma conferência. LeBron James brilhou pela equipe de Los Angeles com 35 pontos, 11 assistências e oito rebotes, enquanto Kyle Kuzma acrescentou 27 pontos.

Também na noite de sexta, o Chicago Bulls surpreendeu o Oklahoma City Thunder ao derrotá-lo por 114 a 112, apesar do "triple-double" de Russell Westbrook, com 24 pontos, 17 rebotes e 13 assistências. Zach LaVine liderou o Bulls com 25 pontos. Já Cristiano Felício não entrou em quadra.

O Charlotte Hornets superou o Denver Nuggets por 113 a 107, em casa. Kemba Walker brilhou com 21 pontos, oito assistências e seis rebotes, enquanto Marvin Williams somou 14 pontos e dez rebotes para o Hornets, que havia perdido as três partidas anteriores e ocupa o sétimo lugar no Leste. Jamal Murray marcou 20 pontos para o Nuggets, que tinha vencido as sete partidas anteriores e lidera a Conferência Oeste, com 17 triunfos em 25 jogos.

Fora de casa, o Memphis Grizzlies, o quinto colocado do Oeste, superou o New Orleans Pelicans, o 12º, por 107 a 103, com 24 pontos de JaMychal Green. Mesmo derrotado, Julius Randle foi o cestinha da partida com 26 pontos, além de ter capturado 13 rebotes, enquanto Anthony Davis somou 20 pontos, 11 rebotes e quatro tocos pelo Pelicans.

Mesmo como visitante, o Indiana Pacers derrotou o Orlando Magic pela oitava vez seguida ao triunfar na Flórida por 112 a 90. Bojan Bogdanovic liderou o quarto colocado do Leste com 26 pontos. Já Nikola Vucevic somou 22 pontos e dez rebotes e Aaron Gordon acumulou 24 pontos e 14 rebotes para o Magic, o oitavo colocado do Leste.

Já o Sacramento Kings superou o Cleveland Cavaliers por 129 a 110, como visitante, com 30 pontos e 12 assistências de De'Aaron Fox e 25 pontos de Buddy Hield. E com 20 pontos, oito rebotes e assistências de Justise Winslow, o Miami Heat derrotou o Phoenix Suns, fora de casa, por 115 a 98.

Confira os jogos da rodada de sábado da NBA:

Dallas Mavericks x Houston Rockets

Indiana Pacers x Sacramento Kings

Atlanta Hawks x Denver Nuggets

Cleveland Cavaliers x Washington Wizards

New York Knicks x Brooklyn Nets

Chicago Bulls x Boston Celtics

Memphis Grizzlies x Los Angeles Lakers

Portland Trail Blazers x Minnesota Timberwolves

Los Angeles Clippers x Miami Heat