Líder do Leste, Indiana Pacers atropela lanterna Los Angeles Lakers na NBA

INDIANÁPOLIS - Líder da Conferência Leste da NBA, o Indiana Pacers confirmou com tranquilidade o seu favoritismo diante do Los Angeles Lakers na rodada desta terça-feira da liga de basquete dos Estados Unidos. Atuando em casa, a equipe derrotou o lanterna do Oeste por 118 a 98 e acumulou a sua 43ª vitória em 56 jogos nesta temporada regular. Já a franquia da Califórnia, que amarga um campeonato historicamente ruim, agora contabiliza 38 derrotas em 57 partidas.

Time de melhor campanha até aqui na NBA, o Pacers foi liderado por mais uma boa atuação de Paul George, que foi o cestinha da equipe, com 20 pontos, e ainda apanhou sete rebotes e fez seis assistências. No mais, o time de Indianápolis exibiu grande força coletiva, com outros seis jogadores marcando ao menos dez pontos, sendo que entre eles o maior destaque foi David West, com um "double-double" de 11 pontos e 12 rebotes.

Pelo lado dos Lakers, que ainda não contam com Kobe Bryant, lesionado, Kent Bazemore se garantiu como cestinha da partida ao marcar 23 pontos, enquanto Wesley Johnson contabilizou 15, ficando logo à frente de Pau Gasol e Jodie Meeks, com 13 cada um pelo time californiano.

Se os Pacers deram continuidade ao ótimo momento que vivem, o Toronto Raptors voltou a exibir força ao bater o Cleveland Cavaliers por 99 a 93, fora de casa, e chegar a 32 vitórias na terceira posição da Conferência Leste. Foi a terceira derrota seguida da equipe do brasileiro Anderson Varejão, que voltou a desfalcar o time por causa de uma lesão nas costas.

O novo revés deixou o Cleveland na décima colocação do Leste, agora com 36 derrotas e mais longe da zona de classificação para os playoffs da NBA.

O armador DeMar DeRozan foi o grande nome da vitória do Toronto, com 33 pontos, enquanto ala Terrence Ross também esteve bem pelo time visitante, com 19 pontos. Pelo lado da equipe da casa, Kyrie Irving foi o cestinha com 25 pontos e ainda contabilizou nove assistências.

Assim como os Pacers, o Houston Rockets foi outro time que fez valer com propriedade o seu favoritismo em um jogo desta rodada de terça-feira. Mesmo fora de casa, arrasou o Sacramento Kings por 129 a 103 e passou a ostentar 39 triunfos na terceira posição da Conferência Oeste, enquanto o rival derrotado é o penúltimo e só está à frente do Lakers. Com nada menos do que 43 pontos, James Harden foi o grande nome do jogo e desequilibrou pelo Rockets.

Confira os resultados da rodada desta terça-feira na NBA:

Cleveland Cavaliers 93 x 99 Toronto Raptors

Indiana Pacers 118 x 98 Los Angeles Lakers

Washington Wizards 115 x 106 Orlando Magic

Atlanta Hawks 103 x 117 Chicago Bulls

Denver Nuggets 95 x 100 Portland Trail Blazers

Phoenix Suns 101 x 110 Minnesota Timberwolves

Sacramento Kings 103 x 129 Houston Rockets

Confira os jogos desta quarta-feira:

Philadelphia 76ers x Orlando Magic

Boston Celtics x Atlanta Hawks

Chicago Bulls x Golden State Warriors

Dallas Mavericks x New Orleans Pelicans

Memphis Grizzlies x Los Angeles Lakers

Oklahoma City Thunder x Cleveland Cavaliers

San Antonio Spurs x Detroit Pistons

Utah Jazz x Phoenix Suns

Portland Trail Blazers x Brooklyn Nets

Los Angeles Clippers x Houston Rockets