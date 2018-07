Liderado por armador reserva, Sixers evitam 'varrida' contra o Heat

FILADÉLFIA - O armador reserva Louis Williams fez uma cesta de três pontos faltando 8.1 segundos para o final e deu sobrevida ao Philadelphia 76ers na série melhor de sete diante do Miami Heat, ajudando sua equipe a vencer por 86 a 82 em casa neste domingo e diminuindo a desvantagem na série melhor de sete para 3 a 1.

Williams, junto ao ala-armador Evan Turner, que também começou no banco, foi o cestinha do Sixers, com 17 pontos. Outro que teve papel importante no triunfo, que evitou a eliminação ainda neste domingo, foi o armador Elton Brand, com um double-double: 15 pontos e 11 rebotes.

No Heat, LeBron James e Dwyane Wade voltaram a atingir boa pontuação, 31 e 22, respectivamente, mas não conseguiram evitar a primeira derrota.

A quinta partida da série será disputada na próxima quarta-feira, na American Airlines Arena, em Miami.

