Liderado por astros, Cavaliers vence e se redime após perder do Hawks

Liderado por boas atuações de Kevin Love e LeBron James, o Cleveland Cavaliers venceu o Milwaukee Bucks por 124 a 119, em casa, pela rodada desta terça-feira à noite da NBA, e assim conseguiu se redimir para a decepcionante derrota para o Atlanta Hawks, lanterna da Conferência Leste, em sua partida anterior desta temporada regular da liga de basquete dos Estados Unidos.

Kevin Love foi o cestinha do seu time, com 32 pontos, e ainda contabilizou um "double-double" ao pegar 16 rebotes, enquanto LeBron foi decisivo ao fazer sete dos últimos oito pontos de sua equipe e terminar com 30 ao total. Para completar, ele apanhou oito rebotes e distribuiu nove assistências.

JR Smith também exibiu uma atuação importante ao marcar 20 pontos, sendo 15 deles por meio de cinco de sete arremessos da linha dos três, e foi outro a ajudar os atuais vice-campeões da NBA a conquistarem a quinta vitória em 11 jogos, retrospecto que deixa o time de Ohio na nona posição do Leste, logo abaixo da zona de classificação aos playoffs.

Já o Bucks é o 12º colocado desta conferência, agora com seis derrotas em dez partidas, mesmo após contar com mais uma grande atuação do jovem grego Giannis Antetokounmpo. Ele foi o cestinha do confronto, com 40 pontos, e ficou muito próximo de contabilizar um "double-double" ao apanhar nove rebotes.

E seu parceiro de time Khris Middleton conseguiu dois dígitos em dois fundamentos ao marcar 20 pontos e dar 11 assistências, enquanto Malcolm Brogdon também se destacou pelos visitantes com outros 22 pontos. Porém, as boas atuações do trio não impediram a derrota para a equipe de LeBron James.

LANTERNA SURPREENDE

Se o Hawks bateu o Cavaliers no último domingo, o Dallas Mavericks foi outro lanterna a surpreender na rodada desta terça-feira da NBA. Último colocado da Conferência Oeste, o time do Texas derrotou o Washington Wizards por 113 a 99, fora de casa, e voltou a vencer após seis derrotas seguidas.

Esse foi apenas o segundo triunfo da equipe em 12 partidas e não foi suficiente para sair da lanterna, mas deu novo ânimo ao Mavericks, que encerrou o seu jejum ao ser liderado principalmente por Harrison Barnes, autor de 31 pontos e nove rebotes.

Já a franquia da capital norte-americana, que contou com John Wall e Bradley Beal marcando 23 pontos cada, ocupa a sétima posição do Leste, agora com cinco derrotas e cinco triunfos, logo à frente do Indiana Pacers, que também foi derrotado na rodada desta terça ao cair por 117 a 112 diante do New Orleans Pelicans, em Indianápolis, onde amargou o seu sexto revés em 11 partidas.

Os pivôs Anthony Davis, com 37 pontos e 14 rebotes, e DeMarcus Cousins, com 32 pontos e 13 rebotes, foram os grandes nomes do triunfo do Pelicans, que se garantiu na sétima posição do Oeste, agora com seis triunfos em 11 confrontos.

Em outro duelo de destaque da rodada desta terça, o San Antonio Spurs bateu o Los Angeles Clippers por 120 a 107, em casa, e passou a contabilizar sete vitórias em 11 jogos e ocupa a quinta posição do Oeste, conferência em que o time da Califórnia está em nono lugar, agora com cinco derrotas em dez partidas.

DUELO BRASILEIRO

Outro time que fez valer o fator quadra na rodada desta terça à noite foi o Toronto Raptors, que bateu o Chicago Bulls por 119 a 114 e está na quarta posição do Leste, com seis triunfos em dez jogos. O confronto teve o duelo brasileiro entre Lucas Bebê, do Raptors, e Cristiano Felício, do Bulls. O primeiro deles atuou por dez minutos, não somou nenhum ponto e deu uma única assistência. Já Felício jogou por 17 minutos, nos quais fez quatro pontos e pegou três rebotes, mas saiu de quadra derrotado junto com a sua equipe.

Confira os resultados da rodada desta terça-feira:

Cleveland Cavaliers 124 x 119 Milwaukee Bucks

Indiana Pacers 112 x 117 New Orleans Pelicans

Washington Wizards 99 x 113 Dallas Mavericks

New York Knicks 118 x 113 Charlotte Hornets

Toronto Raptors 119 x 114 Chicago Bulls

San Antonio Spurs 120 x 107 Los Angeles Clippers

Denver Nuggets 112 x 104 Brooklyn Nets

Utah Jazz 97 x 104 Philadelphia 76ers

Portland Trail Blazers 97 x 98 Memphis Grizzlies

Sacramento Kings 94 x 86 Oklahoma City Thunder

Confira os jogos desta quarta-feira:

Detroit Pistons x Indiana Pacers

Orlando Magic x New York Knicks

Boston Celtics x Los Angeles Lakers

Phoenix Suns x Miami Heat

Golden State Warriors x Minnesota Timberwolves