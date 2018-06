Liderado por Durant, Warriors atropela o Thunder em casa na NBA

Em mais um encontro de Kevin Durant com sua ex-casa, o Golden State Warriors não teve trabalho para derrotar o Oklahoma City Thunder na rodada de sábado da NBA, novamente comandado pelo astro. O time da casa arrancou na parte final da partida para atropelar o adversário por 112 a 80.

Esta foi a 46.ª vitória do Warriors, que tem 14 derrotas e está na segunda colocação do Oeste por ter um resultado negativo a mais do que o Houston Rockets. Já o Thunder sofreu a 27.ª derrota e é o sétimo colocado da mesma conferência, vendo sua vaga nos playoffs já em risco.

Apesar do resultado final, o duelo de sábado teve certo equilíbrio até o terceiro período. Nele, o Thunder chegou a liderar, apenas para ver o adversário virar e abrir vantagem. No quarto final, a diferença chegou a 35 pontos, e aí os técnicos colocaram em quadra os reservas, com o resultado já definido.

O jogo ainda teve um clima bastante tenso em alguns momentos. A rivalidade entre as duas equipes cresceu nesta temporada, principalmente por conta das duas vitórias do time de Oklahoma City sobre a equipe de Oakland. Dentro de quadra, pelo menos três momentos foram flagrantes: no primeiro, Zaza Pachulia chegou a se jogar sobre os joelhos de um Westbrook caído no chão; em outro, Draymond Green faz falta em Carmelo Anthony, que não gostou. E em outro lance, o ala do Thunder se enrolou com Durant e os dois acabaram discutindo.

Durant foi o cestinha do confronto, com 28 pontos, enquanto Stephen Curry contribuiu com 21, além de nove rebotes e seis assistências. O reserva Nick Young marcou 16. Pelo Thunder, destaque para os 15 pontos e 12 rebotes de Russell Westbrook. Mas Paul George, em dia irreconhecível, marcou apenas cinco pontos, acertando um de 14 arremessos tentados.

Se o vice-líder do Oeste venceu, o segundo colocado do Leste também fez bonito no sábado. O Boston Celtics visitou o New York Knicks e levou a melhor por 121 a 112, chegando à 42 segunda vitória na temporada, logo atrás do Toronto Raptors. O Knicks perdeu pela 37.ª vez e é o 11.º da mesma conferência, praticamente sem chances de playoffs.

Kyrie Irving liderou o triunfo do Celtics com uma grande atuação. O armador anotou 31 pontos, nove rebotes e oito assistências e foi auxiliado pelos 24 pontos de Jaylen Brown. Do lado do Knicks, o reserva Trey Burke foi o melhor em quadra, com 26 pontos e oito assistências.

Ainda pela rodada de sábado, o brasileiro Cristiano Felício foi titular do Chicago Bulls, atuou por 30 minutos e marcou 11 pontos, mas não impediu a derrota por 122 a 104 para o Minnesota Timberwolves, fora de casa. O Bulls perdeu pela 39.ª vez e aparece logo atrás do Knicks no Leste, enquanto o Timberwolves chegou à 37.ª vitórias e ultrapassou o San Antonio Spurs, agora em terceiro no Oeste.

Os donos da casa não puderam contar com Jimmy Butler, que terá que passar por cirurgia no joelho e ficará até seis semanas afastado das quadras. Jeff Teague (25 pontos), Andre Wiggins (23) e Karl-Anthony Towns (22, além de 13 rebotes) lideraram o triunfo. Pelo Bulls, destaque para os 21 pontos de Zach LaVine.

Lesionado, Raulzinho ficou de fora da vitória do Utah Jazz sobre o Dallas Mavericks, por 97 a 90, em casa, como 25 pontos de Donovan Mitchell. Já Bruno Caboclo não foi aproveitado na derrota do Sacramento Kings para o Los Angeles Lakers por 113 a 108, em casa, com 34 pontos de Kentavious Caldwell-Pope.

Confira os resultados de sábado na NBA:

Philadelphia 76ers 116 x 105 Orlando Magic

Miami Heat 115 x 89 Memphis Grizzlies

New York Knicks 112 x 121 Boston Celtics

Golden State Warriors 112 x 80 Oklahoma City Thunder

Minnesota Timberwolves 122 x 104 Chicago Bulls

Phoenix Suns 104 x 106 Portland Trail Blazers

Utah Jazz 97 x 90 Dallas Mavericks

Sacramento Kings 108 x 113 Los Angeles Lakers

Acompanhe as partidas da NBA neste domingo:

Charlotte Hornets x Detroit Pistons

Milwaukee Bucks x New Orleans Pelicans

Cleveland Cavaliers x San Antonio Spurs

Washington Wizards x Philadelphia 76ers

Denver Nuggets x Houston Rockets