Liderado por LeBron, Cavaliers bate Hornets fora de casa e ganha a 3ª seguida

Liderado por LeBron James, cestinha do confronto com 31 pontos, o Cleveland Cavaliers superou o Charlotte Hornets por 115 a 107, fora de casa, em um dos dez jogos da rodada da noite desta quarta-feira da NBA, e conquistou a sua terceira vitória seguida nesta temporada regular da liga de basquete dos Estados Unidos.

Com o novo triunfo, os atuais vice-campeões mostraram que começam a entrar nos trilhos após um início de campanha muito instável e agora estão logo abaixo da zona de classificação aos playoffs, em nono lugar da Conferência Leste, com oito vitórias em 15 partidas disputadas. Já o Hornets, 12º colocado desta mesma conferência, amargou a sua oitava derrota em 13 confrontos.

Além dos 31 pontos que marcou, LeBron contabilizou oito assistências e seis rebotes, mas acabou sofrendo uma torção de tornozelo no último minuto do duelo e deixou a quadra mancando. Porém, como ele foi até os vestiários caminhando normalmente, deu a impressão de que a lesão não foi grave.

O segundo maior destaque do Cavaliers nesta vitória de quarta-feira foi Kevin Love, com um "double-double" de 22 pontos e dez rebotes. Com a mesma pontuação, por sua vez, terminou Michael Kidd-Gilchrist, cestinha maior do Hornets, que também contou com outros 20 pontos de Kemba Walker.

E, se o Cavaliers emplacou a terceira vitória seguida, o Washington Wizards conquistou o quarto triunfo consecutivo ao derrotar o Miami Heat por 102 a 93, fora de casa, em outro duelo da rodada desta quarta. John Wall e Bradley Beal, com 27 e 26 pontos, respectivamente, foram os principais nomes da equipe visitante, enquanto Goran Dragic fez 21 pelo time da Flórida.

O Wizards, assim, se garantiu na terceira posição do Leste, agora com nove triunfos em 14 jogos, enquanto o Heat é o 11º colocado desta conferência, com oito derrotas em 14 partidas realizadas até aqui.

CAMARONÊS BRILHA

Outro jogador que brilhou nesta rodada da NBA foi o camaronês Joel Embiid, que marcou 46 pontos e pegou 15 rebotes na vitória do Philadelphia 76ers sobre o Los Angeles Lakers, por 115 a 109, também fora de casa, onde o pivô comemorou o seu melhor desempenho da carreira em uma partida.

Foi a oitava vitória em 14 jogos do time da Filadélfia, que é uma das surpresas desta temporada e ocupa a sexta posição do Leste, enquanto o Lakers é o 11º colocado do Oeste, agora com nove derrotas em 15 partidas.

ANIVERSÁRIO EM GRANDE ESTILO

No mesmo dia em que completou 22 anos de idade, o pivô Karl-Anthony Towns brilhou com um "double-double" de 26 pontos e 16 rebotes e liderou o Minnesota Timberwolves na vitória por 98 a 86 sobre o San Antonio Spurs, em casa, nesta quarta-feira.

O resultado também comprovou o bom momento do Timberwolves, terceiro colocado do Oeste, com nove vitórias em 14 jogos, enquanto o Spurs vem logo atrás, em quarto, agora com seis derrotas em 15 partidas.

Já o Oklahoma City Thunder começou a engrenar nesta temporada e comemorou o terceiro triunfo seguido ao bater o Chicago Bulls por 92 a 79, em casa, ficando agora um degrau abaixo da zona de classificação aos playoffs, em nono lugar do Oeste, com sete triunfos em 14 jogos.

O astro Russell Westbrook foi o cestinha do Thunder no duelo, com 21 pontos, enquanto Carmelo Anthony fez outros 18 pelo Bulls. No Bulls, o calouro Lauri Markkanen fez 16 pontos. O brasileiro Cristiano Felício, por sua vez, jogou por 18 minutos após sair da reserva e marcou oito pontos, pegou dois rebotes e deu duas assistências pela equipe de Chicago.

HAWKS ENCERRA JEJUM

Na partida entre os dois times que realizam péssimas campanhas nesta temporada, o Atlanta Hawks encerrou seu jejum de vitórias, após quatro derrotas seguidas, ao arrasar o Sacramento Kings por 126 a 80, em casa. O alemão Dennis Schroder, com 21 pontos e oito assistências, foi o principal destaque dos vencedores.

Confira os resultados da rodada desta quarta-feira:

Atlanta Hawks 126 x 80 Sacramento Kings

Miami Heat 93 x 102 Washington Wizards

New York Knicks 107 x 115 Utah Jazz

Charlotte Hornets 107 x 115 Cleveland Cavaliers

Memphis Grizzlies 113 x 116 Indiana Pacers

Milwaukee Bucks 99 x 95 Detroit Pistons

Minnesota Timberwolves 98 x 86 San Antonio Spurs

New Orleans Pelicans 116 x 125 Toronto Raptors

Oklahoma City Thunder 92 x 79 Chicago Bulls

Portland Trail Blazers 99 x 94 Orlando Magic

Los Angeles Lakers 109 x 115 Philadelphia 76ers

Confira os jogos desta quinta-feira:

Boston Celtics x Golden State Warriors

Phoenix Suns x Houston Rockets