Liderado por LeBron, Lakers derrota Phoenix Suns e soma a 3ª vitória em 4 dias

O Los Angeles Lakers obteve a terceira vitória em quatro dias, ao derrotar o Phoenix Suns, por 120 a 96, na rodada de domingo da NBA. Kyle Kuzma marcou 23 pontos e LeBron James outros 22. Após 23 jogos, o Lakers soma 14 vitórias.

Do lado do time do Arizona, que perdeu pela 19ª vez, Richaun Holmes anotou 15 pontos e Josh Jackson e Trevor Ariza marcaram 13 pontos cada um. Devin Booker, o melhor jogador do time, deixou a quadra machucado.

Em San Antonio, os 37 pontos de Damian Lillard não foram suficientes para evitar a derrota do Portland Trail Blazers por 131 a 118. O Spurs contou com 36 pontos de DeMar DeRozan e outros 29 de LaMarcus Aldridge. O San Antonio Spurs melhorou um pouco sua campanha, ao conquistar a 11ª vitória, em 23 jogos. Já o Portland perdeu pela décima vez na temporada.

Na Filadélfia, o Sixers alcançou o 17º triunfo, em 25 jogos, ao derrotar o Memphis Grizzlies 103 a 95. Jimmy Butler marcou 13 de seus 21 pontos no quarto período. O veterano JJ Redick colaborou com 24 pontos e Joel Embiid somou mais 15, além de 14 rebotes. Na nona derrota da equipe de Memphis, Mike Conlay acumulou 21 pontos.

Anthony Davis foi o destaque na vitória do New Orleans Pelicans sobre o Charlotte Hornets por 119 a 109. O ala-pivô fez 36 pontos, agarrou 19 rebotes e fez oito assistências. Foi apenas o segundo resultado positivo da equipe, em sete jogos. O Hornets, que perdeu pela 12ª vez após 23 jogos, contou com 19 pontos de Frank Kaminsky e outros 13 de Kemba Walker.

Em um duelo equilibrado do começo ao fim, o Miami Heat bateu o Utah Jazz por 102 a 100. Dwyane Wade fez os dois últimos pontos do jogo a 3,2 segundos do fim, ao conferir dois lances livres.

Donovan Mitchell errou o último arremesso do jogo e perdeu a chance garantir a vitória pelo lado de Utah, derrotado pela 13ª vez, em 24 jogos. O espanhol Ricky Rubio foi o cestinha da equipe com 23 pontos.

Hassan Whiteside marcou 23 pontos e pegou 20 rebotes para o Miami, que soma apenas nove vitórias, em 22 jogos. Josh Richardson e Kelly Olynyk somaram 16 pontos cada, enquanto Dwyane Wade acrescentou 15.

Confira os resultados da rodada deste domingo:

Los Angeles Lakers 120 x 96 Phoenix Suns

Charlotte Hornets 109 x 119 New Orleans Pelicans

Miami Heat 102 x 100 Utah Jazz

Philadelphia 76ers 103 x 95 Memphis Grizzlies

Dallas Mavericks 114 x 110 Los Angeles Clippers

San Antonio Spurs 131 x 118 Portland Trail Blazers

Acompanhe os jogos desta segunda-feira:

Detroit Pistons x Oklahoma City Thunder

Atlanta Hawks x Golden State Warriors

Brooklyn Nets x Cleveland Cavaliers

New York Knicks x Washington Wizards

Toronto Raptors x Denver Nuggets

Minnesota Timberwolves x Houston Rockets

New Orleans Pelicans x Los Angeles Clippers