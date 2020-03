Líderes da NBA, Bucks perdem para os Nuggets e sofrem 3ª derrota seguida

O Milwaukee Bucks tem a melhor campanha da temporada 2019/2020 da NBA, mas o excesso de desfalques tem atrapalhado o desempenho da equipe neste momento do campeonato. Na rodada de segunda-feira, o time sofreu a terceira derrota consecutiva e a quarta nos últimos cinco jogos ao perder para o Denver Nuggets por 109 a 95, fora de casa.

Jamal Murray marcou 21 pontos, Paul Millsap teve 20 e Jerami Grant contribuiu com 19 para o Denver, que está em terceiro lugar na Conferência Oeste e havia batido os Bucks no outro confronto no campeonato, em 31 de janeiro, quando venceu por 127 a 115.

Os Bucks, que somam 53 triunfos em 67 jogos e já estão garantidos nos playoffs do Leste, não contaram com Giannis Antetokounmpo, por causa de lesão no joelho, além dos titulares Eric Bledsoe e Khris Middleton e do reserva George Hill. Kyle Korver marcou 23 pontos pelo time, que perdeu a quarta partida seguida como visitante.

Em Salt Lake City, o Toronto Raptors derrotou o Utah Jazz por 101 a 92 e somou a quarta vitória consecutiva. Serge Ibaka e Pascal Siakam marcaram 27 pontos cada para o time canadense e Kyle Lowry acrescentou 21 pontos e sete assistências. Mas Norman Powell torceu o tornozelo esquerdo logo no início do duelo.

Os Raptors marcaram 53 pontos no garrafão contra apenas 34 do Utah e viram Ibaka capturar 12 rebotes, um a mais do que Siakam, que ainda deu oito assistências. O time canadense venceu 21 dos 25 duelos disputados desde 15 de janeiro e ocupa a segunda posição no Leste, já classificado aos playoffs.

Joe Ingles somou 20 pontos e seis assistências e Royce O'Neale acumulou 15 pontos e sete rebotes pelo Utah, que tinha vencido as últimas cinco partidas e está em quarto lugar no Oeste.

No outro jogo da rodada de segunda-feira, o Atlanta Hawks bateu o Charlotte Hornets por 143 a 138, em casa, em partida definida na segunda prorrogação. Trae Young brilhou no triunfo com 31 pontos e 16 assistências e Terry Rozier foi o cestinha da partida ao marcar 40 pontos pelos Hornets.

Confira os jogos da rodada de terça-feira da NBA: