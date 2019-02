Líderes de Conferências, Warriors e Bucks vencem no retorno da NBA

Depois de três dias de folga, na sequência do All-Star Game, a NBA voltou na noite desta quinta-feira com vitória dos favoritos. Atuais bicampeões, o Golden State Warriors sofreu diante de sua torcida, na Califórnia, mas venceu o Sacramento Kings por 125 a 123. Para o Milwaukee Bucks, dono da melhor campanha da temporada regular até agora, também houve sofrimento para superar o Boston Celtics, em casa.

Com o apoio da torcida, os Warriors contaram com a liderança de Stephen Curry para obter uma suada vitória por apenas dois pontos de diferença. O astro foi o cestinha do jogo, com 36 pontos, e ainda contribuiu com seis rebotes e sete assistências. Kevin Durant também se destacou, com 28 pontos e nove rebotes.

DeMarcus Cousins anotou um "double-double" de 17 pontos e dez rebotes em seu primeiro jogo contra o seu ex-time. Pelos Kings, Marvin Bagley III foi o destaque, com 28 pontos e 14 rebotes. Graças a sua boa atuação, os visitantes se mantiveram perto da vitória até os segundos finais, diante das dificuldades dos Warriors de abrir maior vantagem no placar, principalmente em lances de três pontos.

Os Warriors seguem liderando a Conferência Oeste, com 42 vitórias e 16 derrotas, com a segunda melhor campanha da temporada. A primeira pertence ao Milwaukee Bucks, que venceu o Boston Celtics por apenas um ponto: 98 a 97.

O suado triunfo foi obtido em razão de uma falha de Kyrie Irving, que errou uma bandeja quase no estouro do cronômetro. Mesmo assim, Irving foi o destaque do time, com 22 pontos e cinco assistências.

Mas não foi tão bem quanto o grego Giannis Antetokounmpo, cestinha do jogo, com 30 pontos, 12 deles apenas no último quarto. Forte candidato a MVP da temporada, ele obteve um "double-double" ao registrar também 13 rebotes - e ainda anotou seis assistências. Khris Middleton brilhou também ao acertar uma cesta de três pontos nos segundos finais. Ele terminou o jogo com um "double-double" de 15 pontos e 13 rebotes.

Os Bucks ocupam a primeira posição da Conferência Leste, com 44 triunfos e 14 derrotas. Os Celtics estão em quinto lugar na mesma tabela, com 37 vitórias e 22 revezes.

Em Los Angeles, os Lakers derrubou o Houston Rockets por 111 a 106, num duelo direto entre LeBron James e James Harden, dois dos principais jogadores da atualidade. E a disputa, apesar do placar foi equilibrada. LeBron terminou o jogo com um "double-double" de 29 pontos e 11 rebotes, além de seis assistências.

Harden também registrou um "double-double" de 30 pontos, dez rebotes e nove assistências. O jogador dos Rockets foi o cestinha da partida. A equipe teve ainda o brilho de Chris Paul, que quase obteve um "triple-double" ao marcar 23 pontos, dez rebotes e nove assistências. O brasileiro Nenê esteve em quadra por apenas cinco minutos e marcou dois pontos.

Os Rockets ocupam a quinta colocação da Conferência Oeste, com 33 triunfos e 25 derrotas. Os Lakers estão em décimo lugar, com o mesmo número de vitórias e derrotas: 29.

Confira os resultados da noite desta quinta-feira:

Cleveland Cavaliers 111 x 98 Phoenix Suns

Philadelphia 76ers 106 x 102 Miami Heat

Brooklyn Nets 99 x 113 Portland Trail Blazers

Milwaukee Bucks 98 x 97 Boston Celtics

Golden State Warriors 125 x 123 Sacramento Kings

Los Angeles Lakers 111 x 106 Houston Rockets

Acompanhe os jogos desta sexta-feira:

Orlando Magic x Chicago Bulls

Indiana Pacers x New Orleans Pelicans

Toronto Raptors x San Antonio Spurs

Charlotte Hornets x Washington Wizards

Atlanta Hawks x Detroit Pistons

New York Knicks x Minnesota Timberwolves

Memphis Grizzlies x Los Angeles Clippers

Dallas Mavericks x Denver Nuggets

Oklahoma City Thunder x Utah Jazz