Líderes, Lakers e Bucks vencem em casa na rodada da NBA

Dois melhores times da NBA na temporada 2019/2020, Los Angeles Lakers e Milwaukee Bucks continuam soberanos nas Conferências Oeste e Leste, respectivamente, tanto que obtiveram triunfos na rodada de segunda-feira, ainda mais que atuaram em casa.

Os Lakers superaram o Phoenix Suns por 125 a 100, com 23 pontos de Rajon Rondo, a sua melhor marca neste campeonato, sendo 15 apenas no segundo quarto. Anthony Davis também se destacou, com 25 pontos e dez rebotes, e LeBron James teve 17 pontos, nove assistências e oito rebotes.

O time de Los Angeles havia perdido três dos quatro compromissos anteriores disputados no Staples Center, mas também ganhou quatro das últimas cinco partidas e lidera o Oeste com 40 vitórias em 52 duelos.

Mikal Bridges terminou com 18 pontos pelo Phoenix, que sofreu a sexta derrota em sete jogos e ocupa o antepenúltimo lugar no Oeste. Cheick Diallo contribuiu com 15 pontos pelos Suns e Jevon Carter e Ricky Rubio acrescentaram 13.

Mesmo sem o astro grego Giannis Antetokounmpo, liberado para acompanhar o nascimento do seu primeiro filho, o Milwaukee Bucks venceu fácil o sacramento Kings por 123 a 111, com Khris Middleton e Eric Bledsoe marcando 28 pontos cada. Brook López acrescentou 20 pelo Bucks, agora com 46 triunfos em 53 duelos, a melhor campanha da NBA e do Leste.

O Milwaukee perdia por 90 a 88 após três períodos, mas abriu o quarto com 13 pontos seguidos, fazendo cestas de três seguidas de Bledsoe, enquanto os Kings erraram seus cinco primeiros tiros, fazendo 101 a 90. Harrison Barnes somou 23 pontos e De'Aaron Fox acrescentou 17 pelos Kings, que perderam quatro das últimas cinco partidas e está em 12º lugar no Oeste.

Segundo melhor time do Leste, o Toronto Raptors assegurou o 15º triunfo consecutivo ao superar o Minnesota Timberwolves por 137 a 126, em casa, com 34 pontos de Pascal Siakam e 25 de OG Anunoby, a maior produção ofensiva da sua carreira. Após estar em desvantagem de 23 pontos, o Denver Nuggets bateu o San Antonio Spurs por 127 a 120, em casa, com 26 pontos de Jamal Murray, sendo 14 no último período.

Com 25 pontos de Jordan Clarkson e 17 pontos e 16 rebotes de Rudy Gobert, o Utah Jazz derrotou o Dallas Mavericks por 123 a 119, como visitante. Também pela rodada de segunda-feira, o Brooklyn Nets superou o Indiana Pacers por 106 a 105, fora de casa, com 21 pontos de Spencer Dinwiddie, incluindo uma cesta a 3s8 do fim.

Confira os resultados da rodada de segunda-feira da NBA:

Detroit Pistons 76 x 87 Charlotte Hornets

Indiana Pacers 105 x 106 Brooklyn Nets

Orlando Magic 135 x 126 Atlanta Hawks

Toronto Raptors 137 x 126 Minnesota Timberwolves

Milwaukee Bucks 123 x 111 Sacramento Kings

Dallas Mavericks 119 x 123 Utah Jazz

Denver Nuggets 127 x 120 San Antonio Spurs

Golden State Warriors 101 x 113 Miami Heat

Los Angeles Lakers 125 x 100 Phoenix Suns

Confira os jogos da rodada de terça-feira da NBA:

Philadelphia 76ers x Los Angeles Clippers

Washington Wizards x Chicago Bulls

New Orleans Pelicans x Portland Trail Blazers

Oklahoma City Thunder x San Antonio Spurs

Houston Rockets x Boston Celtics