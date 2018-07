Líderes, Warriors superam Thunder e encerram reação rival

Líder da Conferência Oeste da NBA e dono da melhor campanha desta temporada regular da liga de basquete dos Estados Unidos, o Golden State Warriors venceu o Oklahoma City Thunder por 114 a 109, em casa, pela rodada desta quinta-feira da competição, e freou a arrancada do rival, que vinha de sete triunfos consecutivos.

O resultado levou os Warriors a 22 vitórias em 25 partidas disputadas, ficando logo à frente do vice-líder Memphis Grizzlies, que tem 21 triunfos em 25 jogos e na última terça-feira derrotou justamente o time de Oakland. Já o Thunder é apenas o décimo colocado da Conferência Oeste, com 12 vitórias em 26 confrontos.

E o Thunder, além de ver a sua série invicta sem encerrada, ainda lamentou o fato de que o astro Kevin Durant deixou a quadra machucado. Ele sofreu uma torção no tornozelo direito e, mesmo jogando por apenas 18 minutos e 44 segundos ao total, ainda conseguiu fazer 30 pontos e foi o terceiro maior cestinha do confronto, ficando atrás apenas do seu companheiro Russell Westbroock e de Stephen Curry, dos Warriors, autores respectivamente de 33 e 34 pontos.

Klay Thompson, com 19 pontos, e Draymmond Green, com 16, também foram bem pela equipe da casa, que viu Curry, cestinha do jogo, ainda contabilizar sete rebotes e nove assistências.

Outro time que soube aproveitar o fator quadra na rodada desta quinta-feira foi o Chicago Bulls, que superou o New York Knicks por 103 a 97 e alcançou o seu 16º triunfo em 25 jogos, retrospecto que o deixa na quarta posição da Conferência Leste. Com 35 pontos, Jimmy Butler foi o grande nome da partida pelos Bulls. Já os Knicks amargam a penúltima posição do Leste, agora com 23 derrotas em 28 jogos.

Já o Houston Rockets, quarto colocado desta mesma conferência, acabou decepcionando a sua torcida na rodada ao cair em casa diante do New Orleans Pelicans, oitavo do Oeste, por 99 a 90. James Harden, com 21 pontos, foi o destaque da equipe visitante, enquanto o time da casa teve Anthony Davis como cestinha, com 30 pontos.

No outro jogo da rodada desta quinta-feira, o Milwaukee Bucks superou o Sacramento Kings por 108 a 107, também fora de casa, para ficar no sexto lugar do Leste.

Confira os jogos desta sexta-feira na NBA:

Orlando Magic x Utah Jazz

Philadelphia 76ers x Charlotte Hornets

Boston Celtics x Minnesota Timberwolves

Cleveland Cavaliers x Brooklyn Nets

Detroit Pistons x Toronto Raptors

Miami Heat x Washington Wizards

Memphis Grizzlies x Chicago Bulls

San Antonio Spurs x Portland Trail Blazers

Denver Nuggets x Los Angeles Clippers

Los Angeles Lakers x Oklahoma City Thunder