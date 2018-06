Liga anuncia equipe brasileira para Jogo das Estrelas do basquete feminino

A Liga de Basquete Feminino (LBF) anunciou nesta quarta-feira as jogadoras que representarão o torneio brasileiro no Jogo das Estrelas. No dia 8 de abril, o time vai encarar um combinado da Liga Argentina em evento festivo no Ginásio Pedro Dell'Antonia, em Santo André (SP).

+ Isaiah Thomas passará por cirurgia e desfalca Lakers no resto da temporada

+ Autópsia aponta 'morte súbita cardíaca' em jogador da G-League da NBA

Como no masculino, a votação das titulares foi realizada pelo público ao longo da última semana. E o destaque ficou por conta da pivô Gil, da Uninassau, jogadora mais lembrada, com 2.523 votos. No total, foram mais de oito mil pessoas votando em suas equipes ideais.

Anfitrião, o Santo André/Apaba teve três atletas lembradas: Débora (2.063 votos), Jaqueline (1.956) e Silvinha (1.935). Completando o quinteto, aparece Thayná, do São Bernardo/Brazolin/Unip (1.341).

No comando da equipe, estarão João Camargo, treinador do Blumenau, e Bruno Guidorizzi, técnico do Santo André/Apaba. E foram eles os responsáveis por indicar as sete jogadoras reservas: Natalia (Poty/BAX/Catanduva), Mariana (Blumenau), Patty (Vera Cruz Campinas), Tassia (Uninassau), Tati Pacheco (Sampaio Basquete), Barbara (Presidente Venceslau) e Kelly (Funvic/Ituano).

Também foram conhecidas nesta quarta as participantes dos desafios que antecederão o Jogo das Estrelas. No concurso de habilidades, estarão: Natalia (Poty/BAX/Catanduva), Mariana (Blumenau), Patty (Vera Cruz Campinas), Tassia (Uninassau), Tati Pacheco (Sampaio Basquete), Barbara (Presidente Venceslau) e Kelly (Funvic/Ituano). Para o concurso de três pontos, foram indicadas: Karla (Vera Cruz Campinas), Patty (Vera Cruz Campinas), Iza Andrade (Presidente Venceslau) e Tassia (Uninassau).

Já no inédito concurso de enterradas, estarão: Tati Pacheco (Sampaio Basquete), Thayná (São Bernardo/Brazolin/Unip), Iza Andrade (Presidente Venceslau) e a anfitriã Bianca (Santo André/Apaba).