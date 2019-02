Liga corre contra o tempo para substituir atletas do Flamengo no Jogo das Estrelas

Com desfalque de cinco jogadores do Flamengo para o Jogo das Estrelas do NBB 2019, que acontece neste sábado, às 14h, no Ginásio Pedrocão, em Franca, a Liga Nacional de Basquete teve que correr contra o tempo para arrumar substitutos para o evento. Jefferson (Bauru), Jimmy (Franca) e Lucas Cipolini (Franca) foram confirmados para os lugares de Anderson Varejão, Marquinhos e Olivinha no time NBB Brasil. Ainda não foi informado quem entra nos lugadores de Franco Balbi e David Nesbitt no NBB Mundo. O técnico Gustavo Conti, que iria comandar o time de jogadores estrangeiros, também voltou com a delegação rubro-negra para o Rio de Janeiro. Lucas Dias (Franca) vai substituir o pivô Olivinha no desafio de habilidades, que acontece nesta sexta-feira.

Os membros da equipe carioca deixaram a cidade de Franca, no interior de São Paulo, um pouco antes do fim do único treinamento que os jogadores fariam antes da partida. Todos estavam visivelmente abalados com a tragédia ocorrida no Ninho do Urubu, que acabou vitimando 10 pessoas. Em nota, o Flamengo explicou a decisão. "O Clube de Regatas do Flamengo comunica a retirada de seus representantes do Jogo das Estrelas de basquete em respeito às famílias do lamentável acidente no Centro de Treinamento George Helal na manhã desta sexta-feira, 8. Todos retornam ao Rio de Janeiro entre hoje e amanhã."

"Eu acordei com milhares de mensagens sem entender nada e só depois que minha namorada mandou uma mensagem, eu vi tudo que aconteceu. É um acidente triste demais. A gente já vem de dias difíceis no Rio de Janeiro por conta das chuvas. Várias pessoas acabaram perdendo seus lares", disse o ala Marquinhos ao Estado, antes de voltar ao Rio.

Um incêndio deixou dez mortos e três pessoas feridas, uma delas em estado grave, no Centro de Treinamento do Flamengo, em Vargem Grande, zona oeste do Rio, na madrugada desta sexta-feira. As vítimas, segundo os Bombeiros, são atletas das categorias de base do clube, que dormiam no local, e funcionários do clube, conforme informou o vice-governador do Rio, Cláudio Castro. Os feridos foram levados para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. São três, de acordo com informações do Corpo de Bombeiro, um deles, em estado mais delicado, passou por cirurgia e teve de 30% a 35% do corpo queimado.

O JOGO DAS ESTRELAS

Para 2019, a principal novidade do Jogo das Estrelas fica por conta do Desafio Interligas, que reunirá os melhores atletas sub-23 das ligas do Brasil e da Argentina. A partida se junta aos já tradicionais torneios de 3 pontos, enterradas e desafio de habilidades. Todas as atrações acontecem um dia antes jogo principal. O confronto entre NBB Brasil e NBB Mundo está marcado para sábado, a partir das 14 horas, e terá como atração no intervalo o show da banda Atitude 67.