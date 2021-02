Liga de Basquete Feminino aprova o protocolo de detecção e prevenção à covid-19

A Liga de Basquete Feminino divulgou nesta sexta-feira detalhes do protocolo de detecção e prevenção à covid-19 que foi aprovado pelas equipes para o início da temporada de 2021. A competição começa em 8 de março, Dia Internacional da Mulher, com o jogo entre Vera Cruz Campinas e AEC/Tietê Agroindustrial/BAX Catanduva.

As decisões foram tomadas após reunião por teleconferência com participação da diretoria da LBF, gestores e profissionais de saúde das oito equipes. Os jogos serão realizados sem público até os clubes receberam liberação por parte das autoridades competentes das cidades.

Leia Também Temporada da Liga de Basquete Feminino começa com Vera Cruz e Catanduva no dia 8 de março

Nos ginásios, todos deverão ter a temperatura corporal aferida, obedecer um distanciamento social de no mínimo 1,5 metro e utilizar máscaras - exceto quando as atletas estiverem em jogo. Todos também deverão higienizar frequentemente as mãos com álcool 70% em gel ou água corrente e sabão, além de evitar o toque nos olhos, nariz e boca.

Será de responsabilidade do clube mandante a higienização constante do ginásio e superfícies potencialmente compartilháveis (maçanetas, corrimãos e torneiras, por exemplo).

O protocolo definiu que todas as atletas e integrantes das comissões técnicas deverão ser testados pela primeira vez, através de teste RT-PCR ou Teste de Antígeno, até uma semana antes do início do campeonato, devendo repetir o exame obrigatoriamente a cada 14 dias.

Potenciais casos positivos para covid-19 deverão ser imediatamente comunicados à LBF e cumprir período de 10 dias em isolamento, não podendo disputar jogos ou frequentar os ginásios.

O formato de disputa da competição será com turno e returno na fase de classificação para definir as posições para os playoffs. As séries de quartas de final e semifinal serão disputadas em até três jogos, ao passo que a grande decisão será em série melhor de cinco partidas.