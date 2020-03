Liga de Basquete Feminino suspende temporada por causa do coronavírus

A Liga de Basquete Feminino está suspensa por tempo indeterminado por causa do avanço da disseminação do coronavírus. A decisão foi anunciada pela diretoria da LBF nesta sexta-feira, um dia depois da divulgação de que o torneio iria continuar com os jogos sem público, e entra em vigor neste sábado. Sampaio Corrêa e Sesi Araraquara ainda se enfrentam antes da interrupção.

Em nota oficial, a LBF informou que decidiu suspender os jogos para "preservar a integridade física e psicológica de todas as atletas participantes da competição, bem como das respectivas comissões técnicas, das equipes de arbitragem e coordenação técnica e de todos os voluntários e profissionais direta ou indiretamente envolvidos em sua organização."

A LBF informou ainda que atendeu uma solicitação formal das equipes que disputam o torneio, assim como da presidente da comissão de atletas da LBF, em nome e representação das jogadoras. A continuidade da temporada poderia "resultar em exposição dos participantes em áreas de risco e grande aglomeração de pessoas, tais como hotéis e aeroportos", divulgaram.

O comunicado não tem nenhuma referência ao tempo de paralisação e um possível retorno da temporada que havia começado na semana passada, com o triunfo do Santo André sobre o Ituano, e tem final previsto para agosto. A LBF ainda teve o jogo entre Vera Cruz Campinas e Pró-Esporte Sorocaba na quinta-feira e terá Sampaio Corrêa e Sesi Araraquara nesta sexta.

A decisão da LBF atende ainda orientação da Confederação Brasileira de Basketball. A entidade pediu que as ligas profissionais por ela chanceladas, LBF e Liga Nacional de Basquete, responsável pelo NBB, suspendessem os jogos até que seja seguro retornar às atividades.

A determinação partiu da Federação Internacional de Basquete (Fiba). A CBB, por exemplo, adiou o início do Campeonato Brasileiro Adulto, considerada uma segunda divisão do basquete nacional, que iria começar neste domingo.

A LNB anunciou nesta sexta-feira o adiamento (e o futuro cancelamento) do Jogo das Estrelas, que iria acontecer na próxima sexta e sábado, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, e que os jogos do NBB terão portões fechados até 18 de março. A imprensa não poderá ir aos locais das partidas.