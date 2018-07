Liga de Basquete Feminino terá recorde de times em torneio

A Liga de Basquete Feminino (LFB) anunciou nesta quarta-feira que a próxima edição do torneio, o campeonato brasileiro da modalidade, terá pela primeira vez a participação de 10 equipes, duas a mais do que na temporada passada. A competição começa no próximo dia 29 de novembro com uma participação de quatro estados mais o Distrito Federal.

A LFB foi criada na temporada 2010/2011, quando contou com oito times (seis de São Paulo, um do Rio, outro de Santa Catarina). Na sua segunda edição (2011/2012) foram nove equipes (sete de São Paulo, uma do Maranhão, outra de Santa Catarina). O Sul ficou sem representantes em 2012/2013, quando só sete clubes competiram (cinco de São Paulo, uma do Maranhão, outra de Pernambuco).

A competição pela primeira vez contou com quatro estados na temporada passada (2013/2014). Dos oito times, cinco eram paulistas. A Maranhão e Sport se somou o Brasília. Para este ano, seguem o Americana/Unimed (SP), Sport Recife (PE), São José dos Campos/Colinas Shopping (SP), Maranhão Basquete (MA), Basketball Santo André/APABA (SP) e Brasília/Vizinhança (DF).

Ourinhos (SP) e Rio Claro (SP) desfizeram seus times. Por outro lado, vão jogar pela primeira vez a LFB: Uninassau/América (PE), APAB/Barretos (SP), Basquete Jaraguá (SC) e Presidente Venceslau (SP).

Como nas demais edições, as dez equipes jogam entre si, em turno e returno, até 16 de março, e as oito melhores avançam ao playoff de quartas de final, que será em melhor de três jogos, assim como semifinais e final.