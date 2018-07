Liga Nacional de Basquete adia partida da NBB após assalto

A Liga Nacional de Basquete (LNB) se manifestou em relação ao incidente na madrugada desta quarta-feira com a equipe do Unitri. O ônibus do time de Uberlândia foi assaltado a caminho de São Paulo, na BR-050, próximo à cidade de Uberaba. A entidade, em nota, repudiou o fato.

"Fatos como esse são lamentáveis e devem ser analisados com muita atenção pelas autoridades do País", disse a LNB, que também prestou solidariedade aos atletas, comissão técnica e dirigentes da equipe, afirmando que "espera que todas as providências sejam tomadas pelos órgãos competentes."

O grupo foi abordado no quilômetro 141 da rodovia por um carro com quatro homens armados, depois de menos de uma hora viagem. O motorista, por sua vez, foi obrigado a seguir por uma outra estrada. O norte-americano O'Neal Mims chegou a receber uma coronhada.

Antes de fugirem, os assaltantes deram um tiro para o alto dentro do ônibus e jogaram fora a chave do veículo. Foram levados equipamentos eletrônicos, celulares, objetos de valor, dinheiro, cartões e documentos dos atletas. Até agora nenhum suspeito foi preso.

Toda a delegação teve de retornar para Uberlândia depois do assalto, mas só pôde fazer isso apenas após prestar depoimento à Polícia Rodoviária Federal. A assessoria do time informou que está auxiliando as vítimas a resolverem problemas, como o cancelamento das linhas telefônicas e dos cartões roubados. As autoridades também estão estudando a situação dos estrangeiros que ficaram sem os documentos.

O grupo se dirigia à capital paulista para pegar um voo para Fortaleza. Devido ao incidente desta quarta-feira, a partida entre Basquete Cearense e Unitri, que seria disputada nesta quinta, no Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza, pela quarta rodada do NBB, foi remarcada. A nova data será informada pelo Departamento Técnico da entidade.

PERIGO

A região no Triângulo Mineiro onde ocorreu o assalto tem sido palco de ocorrências semelhantes com frequência. A forma de ação é sempre a mesma, com homens armados de carro fechando o ônibus para que saia da rodovia principal. Foi o que ocorreu recentemente com uma dupla sertaneja, cujo motorista foi alvejado ao tentar evitar o roubo e um cantor acabou agredido durante a ação.