Liga que organiza o NBB reelege presidente Cássio Roque

O empresário Cássio Roque seguirá à frente da Liga Nacional de Basquete, entidade que organiza o NBB (Novo Basquete Brasil), o campeonato brasileiro masculino de basquete. O dirigente de 52 anos foi reeleito por aclamação em assembleia geral realizada nesta quinta-feira, em São Paulo.

Presidente da Winner, empresa ligada à indústria de motos, Cássio era presidente da equipe do Winner/Limeira, do interior de São Paulo, quando assumiu a LNB. Sob a gestão dele, a entidade firmou parceria com a NBA, liga profissional norte-americana.

"A LNB vem fazendo seu trabalho desde sua fundação com muita dedicação e transparência. É muito gratificante ver que a NBA reconheceu o potencial dessa entidade. Sabemos que essa parceria vai nos trazer muitos benefícios, mas com ela virá uma grande responsabilidade e o trabalho será ainda maior. Tenho certeza que estamos prontos para isso", afirmou o dirigente.

Kouros Monadjemi, primeiro presidente da LNB e antecessor de Cássio, será diretor de relações institucionais.