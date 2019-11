Lillard faz 60 pontos e Russell 52, mas Portland e Golden State perdem na NBA

Pela segunda vez na história da NBA dois jogadores marcaram mais de 50 pontos no mesmo dia. Damian Lillard, do Portland Trail Blazers, anotou 60 pontos, enquanto D'Angelo Russell, do Golden State Warriors, converteu 52, mas ambos não conseguiram impedir a derrota de seus times na rodada de sexta-feira à noite.

Em 9 de abril de 1978, David Thompson, do Denver Nuggets, fez 73 pontos, enquanto George Gervin, do San Antonio Spurs, alcançou 63, mas os dois também não conseguiram evitar as derrotas de suas equipes.

A atuação extraordinária de Lillard foi insuficiente para evitar a derrota do Portland Trail Blazers para o Brooklyn Nets por 119 a 115. Nos 40 minutos em que esteve em ação, o armador acertou 19 de 33 arremessos de quadra, incluindo sete de 16 triplos e foi perfeito nos lances livres, ao converter as 15 tentativas. Do lado da equipe de Nova York, o destaque foi o armador Spencer Dinwiddie, com 34 pontos.

O Brooklyn Nets somou a quarta vitória em oito jogos, enquanto o Portland perdeu a sexta partida, após nove confrontos.

Em Minnesota, a melhor marca pessoal de Russell acabou superada pelo conjunto do Minnesota Timberwolves, que contaram com 40 pontos do canadense Andrew Wiggins para chegar ao empate no tempo normal em 110 pontos e conseguir a vitória na prorrogação por 125 a 119.

Após ficar de fora de três jogos por causa de uma lesão no tornozelo direito, Russell acertou 19 de 37 arremessos, com sete triplos de 17 chutes e sete lances livres em oito tentativas.

O time de Minnesota soma seis vitórias e três derrotas, enquanto o Golden State, sem Stephen Curry e Klay Thompson (machucados), perdeu a sétima em nove jogos disputados.

Em Los Angeles, Anthony Davis conseguiu 26 pontos e LeBron James acrescentou 25 na vitória do Los Angeles Lakers, por 95 a 80, sobre o Miami Heat.

Os dois astros foram os únicos a atingir dois dígitos em pontos pelos Lakers, que somam agora sete vitórias e apenas uma derrota. Eles venceram os quatro duelos disputados em seu ginásio. O Miami perdeu a terceira partida, após nove jogos, apesar dos 22 pontos de Jimmy Butler.

Confira os resultados da rodada de sexta-feira da NBA:

Portland Trail Blazers 115 x 119 Brooklyn Nets

Minnesota 125 x 119 Golden State Warriors

Orlando Magic 118 x 86 Memphis Grizzlies

Washington Wizards 100 x 113 Cleveland Cavaliers

Indiana Pacers 112 x 106 Detroit Pistons

Atlanta Hawks 109 x 121 Sacramento Kings

New Orleans Pelicans 104 x 122 Toronto Raptors

Dallas Mavericks 102 x 106 New York Knicks

Utah Jazz 103 x 100 Milwaukee Bucks

Denver Nuggets 100 x 97 Philadelphia 76ers

Los Angeles Lakers 95 x 80 Miami Heat

Jogos previstos para este sábado:

San Antonio Spurs x Boston Celtics

Charlotte Hornets x New Orleans Pelicans

Chicago Bulls x Houston Rockets

Memphis Grizzlies x Dallas Mavericks

Oklahoma City Thunder x Golden State Warriors