Limeira e Joiville levam decisão das séries para quinto jogo na NBB

SÃO PAULO - Igualando-se na série das oitavas de final da NBB em 2 a 2, o Winner/Limeira derrotou o São José/Unimed/Vinac, por 95 a 84 em casa. A vaga será decidida no quinto e último jogo, que será realizado na próxima quarta-feira, 20, às 20h, em São José dos Campos.

O destaque da partida foi o pivô Murilo, do São José, marcando 33 pontos e pegando 15 rebotes. Por parte do Limeira, o melhor jogador foi o dominicano Ramon, com 23 pontos e cinco arremessos de três pontos convertidos.

Para se manter viva na competição, a equipe do interior, precisando vencer, começou melhor.

Apostou na defesa e na inspiração do ala Diego. O Limeira só não obteve uma vantagem maior sobre o time de São José graças ao pivô dos joseenses Murilo, que manteve um bom desempenho desde o início do jogo.

Com um segundo quarto em ritmo acelerado, aos poucos Limeira foi ampliando a vantagem sobre São José, que mantinha em Murilo e Renato suas principais jogadas. No intervalo, o time da casa vencia, por 55 a 41.

A vantagem chegou a ser de 14 pontos, e caiu para apenas quatro no terceiro período.

Administrando o tempo de posse de bola e contando com a mão calibrada de Ramon na linha dos três pontos, Limeira segurou a vantagem adquirida durante toda a partida e não deu chances de aproximação do rival no último período, confirmado a necessidade de um quinto jogo para decidir a série.

Joinville vence fora. Se perdesse do Interforce/Minas, o Araldite/Univille daria adeus à competição. Por isso entrou em quadra determinado e venceu os mineiros com o placar de 85 a 74, num jogo com um primeiro tempo arrasador.

O cestinha da partida foi o ala/pivô Luis Gruber, que anotou 20 pontos, mas todos os outros titulares do time de Joinville pontuaram em dígitos duplos. Shilton alcançou um duplo-duplo, com 18 pontos e 11 rebotes, André anotou 17 pontos, Audrei 14 e Boracini outros 12.

Do lado mineiro, Winkelmann e Raulzinho foram os destaques, com 17 e 16 pontos respectivamente, a maior parte deles no segundo tempo, quando o Minas subiu de desempenho, mas mesmo assim não conseguiu ultrapassar o rival no marcador.

"Viemos hoje com tudo, pensando somente na vitória. Conseguimos fazer uma boa defesa, principalmente no primeiro tempo, o que nos possibilitou esse resultado. Agora, vamos poder levar a série de volta para casa, diante de nossa torcida", declarou o ala/pivô Luís Gruber.

O quinto e decisivo jogo da série será realizado também na próxima quarta-feira, dia 20, às 20h, no Ginásio Ivan Rodrigues, em Joinville.