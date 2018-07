Limeira empata série de quartas de final com o Paulistano

Está tudo igual na série melhor-de-cinco de quartas de final que Winner/Limeira e Paulistano estão disputando pelo Campeonato Paulista masculino de basquete. Nesta sexta-feira, a equipe do interior, jogando em seu ginásio, o Vô Lucato, venceu por 93 a 71.

A terceira partida será na próxima terça-feira, às 20h, no Ginásio Antonio Prado Júnior, no Paulistano. O Paulistano abriu a série com vitória em Limeira, na quinta-feira, por 77 a 72. Limeira começou melhor e abriu 12 a 5. O técnico Gustavo de Conti tentou organizar o time, mas a equipe da casa continuou melhor, e venceu o primeiro tempo por 26 a 11.

Na parcial seguinte, comandado por Elinho, que marcou 13 pontos no primeiro tempo, o Paulistano reduziu a desvantagem, que chegou a 20 pontos, para sete. Mas Limeira voltou a dominar a partida e fechou o primeiro tempo com vantagem de 14 pontos (43 a 29).

Desatento no reinício do jogo, o Paulistano permitiu que o adversário desgarrasse ainda mais, voltando a impor vantagem de 20 pontos.

Desalentado com a má apresentação, De Conti não festejou nem o fato de ter arrancado uma vitória na casa do adversário. "Apesar da vitória aqui em Limeira, não temos saldo positivo. A série está empatada e mando de quadra não importa tanto nesse nível de competição".

O cestinha da partida foi o norte-americano Carter, com 22 pontos. No outro jogo da rodada, Bauru superou Mogi por 98 a 84, no Panela de Pressão, em Bauru, e ampliou a vantagem para 2 a 0. O cestinha foi Guilherme Filipin, da equipe mogiana (28 pontos). Essa série também terá continuidade na terça-feira - em Mogi.