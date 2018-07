Limeira sai na frente no NBB

SÃO PAULO - O Winner/Limeira começou com o pé direito a série de oitavas de final do NBB, ao vencer o São José/Unimed/Vinac, em casa, por 90 a 76 e abrir 1 a 0 na série melhor de cinco.

As duas equipes entraram em quadra para decidir a partida, e os dois primeiros quartos foram bastante intensos. Mas, a defesa dos donos da casa prevaleceu e o Limeira fechou com uma boa vantagem, 44 a 31.

São José voltou melhor ofensivamente no terceiro quarto, explorando bem o pivô Murilo, mas o time da casa estava com muita confiança e não permitiu que o adversário sequer esboçasse uma reação. Limeira continuou atacando e marcando bem, conquistando assim a primeira vitória na série.

Ronald Ramon, armador dominicano do Limeira, foi o cestinha do jogo com 25 pontos, seguido de Eric Tatu, também do Limeira, com 19. Agora as duas equipes voltam a se enfrentar no domingo.