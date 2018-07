Lin será operado e fica fora da temporada regular da NBA

Mais novo fenômeno da NBA, Jeremy Lin precisará ser submetido a uma cirurgia no joelho esquerdo e não poderá jogar durante as próximas seis semanas. Com isso, o armador do New York Knicks não deverá mais atuar na temporada regular da liga profissional de basquete dos Estados Unidos.

Desta forma, a sensação desta temporada só deverá ter chance de jogar novamente nesta edição da NBA se o Knicks se classificar para os playoffs da competição, que começarão em 28 de abril. O time de Nova York confirmou neste sábado que um exame de ressonância magnética revelou uma fissura crônica no menisco do joelho esquerdo do atleta, diagnóstico que o obrigará a passar por cirurgia.

Sem Lin, o Knicks continuará com Baron Davis como seu substituto do armador, depois de o ex-aluno de Harvard ter assombrado o mundo com uma série de atuações brilhantes na NBA. Primeiro jogador de ascendência chinesa a jogar na liga profissional, ele tem médias de 14,6 pontos e 6,1 assistências por jogo nesta temporada. E, desde quando virou titular, no início de fevereiro, o time de Nova York venceu 18 das 29 partidas que disputou.