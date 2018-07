Lin volta a brilhar e Knicks vencem o Dallas Mavericks

NOVA YORK - O armador Jeremy Lin, sensação da atual temporada da NBA, anotou um duplo-duplo e comandou o New York Knicks na vitória por 104 a 97 sobre o Dallas Mavericks, no Madison Square Garden, dois dias depois de ter visto a série de sete jogos de invencibilidade ser derrubada pelo New Orleans Hornets.

Lin foi o cestinha dos Knicks, com 28 pontos, e ainda deu 14 assistências. O maior pontuador da partida foi o ala-pivô Dirk Nowitzki, com 37 pontos, o que, no entanto, não serviu para que os atuais campeões conseguissem vencer.

Lin teve o apoio do reserva Steve Novak, que acertou três cestas de três no último quarto e terminou com 14 pontos, enquanto J.R. Smith saiu do banco e marcou 15 pontos em sua estreia pela equipe de Nova York.

Se na derrota para os Hornets Lin recebeu críticas por cometer nove perdas de bola, desta vez o armador respondeu ao liderar o ataque dos donos da casa, que agora tem 16 vitórias e 16 derrotas e estão em oitavo lugar na Conferência Leste. Já os Mavs (20-12) estão em quarto na Conferência Oeste.