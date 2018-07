Lin volta a se destacar em vitória do Knicks na NBA

NOVA YORK - O New York Knicks não teve trabalho para derrotar o Atlanta Hawks, por 99 a 82, em casa, na noite da última quarta-feira da NBA. A equipe mais uma vez foi comandada pelo principal fenômeno da liga na atualidade, o armador Jeremy Lin, que contribuiu com 17 pontos e nove assistências para o resultado.

O Knicks dominou o confronto, principalmente no primeiro tempo, quando foi para o intervalo com uma vantagem de 60 a 35. Com o resultado já assegurado, Lin foi poupado em boa parte do último período. Assim, a equipe se recuperou da derrota para o New Jersey Nets na última rodada e conseguiu sua primeira vitória com o armador, Carmelo Anthony e Amare Stoudemire começando como titulares.

Stoudemire terminou a partida com sete pontos e dez rebotes, enquanto Carmelo teve 15 pontos. O time de Nova York ainda contou com boas atuações de Steve Novak, que anotou 17 pontos, e J.R. Smith, com 12. Pelo lado do Hawks, o armador Jeff Teague, com 18 pontos, foi o cestinha.

O Oklahoma City Thunder recebeu o Boston Celtics e também derrotou o adversário sem grandes dificuldades. Com 31 pontos de Russell Westbrook e 28 de Kevin Durant, além de 17 de James Harden e Daequan Cook, a equipe da casa conseguiu a vitória por 119 a 104.

Ao final do primeiro tempo, o Thunder vencia por 72 a 49. Nos últimos dois períodos chegou a permitir uma reação do Celtics, mas sem grandes sustos. Pelo lado do time de Boston, os destaques foram Paul Pierce e Kevin Garnett, com 23 pontos, e Ray Allen, com 21.

Já no Texas, o time da casa, o Dallas Mavericks, não foi páreo para o Los Angeles Lakers. Em partida decidida nos últimos minutos, os visitantes venceram por 96 a 91, mesmo sem terem contado com grande atuação de Kobe Bryant, que, bem marcado por Shawn Marion, anotou apenas 15 pontos. Ele ficou bem abaixo de sua média de 28,5, além de cometer sete erros.

No entanto, a dupla de garrafão formada por Pau Gasol e Andrew Bynum decidiu. Foram 19 pontos e 14 rebotes para Bynum, que conseguiu um "double-double", além de 24 pontos e nove rebotes para Gasol. Pelo Mavericks, o alemão Dirk Nowitzki se recuperou de um primeiro tempo ruim e anotou 25 pontos, além de 12 rebotes. Vince Carter também foi bem, com 20 pontos, mas anotou apenas dois no segundo tempo.

No único jogo com participação de brasileiro na rodada, o Toronto Raptors se recuperou de uma sequência de quatro derrotas e bateu o Detroit Pistons em casa, por 103 a 93. Leandrinho contribuiu com 17 pontos, mas foi DeMar DeRozan o principal nome da vitória, com 23. O cestinha da partida, no entanto, foi Greg Monroe, do Pistons, com 30 pontos, além de 14 rebotes.

Confira os resultados da última quarta-feira na NBA:

Cleveland Cavaliers 84 x 89 New Orleans Hornets

Oklahoma City Thunder 119 x 104 Boston Celtics

Washington Wizards 107 x 115 Sacramento Kings

Toronto Raptors 103 x 93 Detroit Pistons

Charlotte Bobcats 88 x 102 Indiana Pacers

New Jersey Nets 91 x 108 Orlando Magic

New York Knicks 99 x 82 Atlanta Hawks

Chicago Bulls 110 x 91 Milwaukee Bucks

Houston Rockets 93 x 87 Philadelphia 76ers

Minnesota Timberwolves 100 x 98 Utah Jazz

Phoenix Suns 104 x 106 Golden State Warriors

Dallas Mavericks 91 x 96 Los Angeles Lakers

Los Angeles Clippers 103 x 95 Denver Nuggets

Veja as partidas desta quinta-feira na NBA:

Miami Heat x New York Knicks

Atlanta Hawks x Orlando Magic

Denver Nuggets x San Antonio Spurs

Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers