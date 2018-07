LNB renova contrato com a Band para transmissão do NBB por dois anos

A Liga Nacional de Basquete fechou um importante acordo às vésperas do início da décima edição do NBB. A Band renovou o contrato de transmissão do campeonato por mais dois anos. A novidade do pacote é que agora os jogos serão exibidos também no BandSports, canal da emissora na TV por assinatura.

+ NBB divulga tabela e Vasco e Flamengo jogam em 30 de dezembro

Nesta primeira temporada do novo acordo, o BandSports vai exibir o reprise de algumas partidas. Na seguinte, os jogos vão entrar na grade da emissora com transmissões ao vivo. A Band continua exibindo um jogo aos sábados.

Os valores não foram revelados pela LNB, que vai anunciar oficialmente o acordo nesta quarta-feira por ocasião do evento de apresentação da décima edição do NBB.

A renovação do contrato com a Band acontece poucos dias depois do anúncio do acordo com o Twitter. Em uma iniciativa inédita no Brasil, a plataforma, que já transmite jogos da NFL e NBA nos EUA, vai exibir 17 jogos na temporada, sempre às sextas-feiras.

Desde 2014, em parceira que também foi renovada recentemente, o NBB transmite os jogos via streaming no Facebook.

Os jogos da décima edição do NBB também serão transmitidos pelo SporTV, canal por assinatura da Globo. As transmissões serão às terças-feiras, com algumas partidas ao vivo aos sábados.

A LNB espera transmitir 130 jogos ao vivo do campeonato que começo neste sábado, dia 4 de novembro, com o jogo entre Paulistano e Bauru, na reedição da final da temporada passada. A partida será no ginásio Antonio Prado Jr, em São Paulo, com transmissão de Band e SporTV.