Lonzo Ball brilha e faz 36 pontos em vitória do Lakers na Liga de Verão da NBA

Selecionado pelo Los Angeles Lakers no Draft, Lonzo Ball foi o grande destaque na rodada disputada na noite de quarta-feira pela Liga de Verão da NBA, torneio amistoso realizado durante a pré-temporada. O novato brilhou ao marcar 36 pontos na vitória do Lakers por 103 a 102 sobre o Philadelphia 76ers, em Las Vegas.

Além de ser o cestinha da partida, Ball também deu 11 assistências, configurando um "double-double". E ainda obteve oito rebotes e conseguiu cinco roubadas de bola, sendo decisivo para o Lakers reverter uma desvantagem de 15 pontos para assegurar a vitória. Agora, na quinta-feira, na próxima fase da Liga de Verão, o time de Los Angeles terá pela frente o Cleveland Cavaliers.

Ball vem oscilando no início da sua passagem pelo Lakers nessa pré-temporada. Na sua estreia, acertou apenas dois de 15 arremessos na derrota para o Los Angeles Clippers, respondeu com um "triple-double" no revés para o Boston Celtics e depois ficou fora, por uma dor de garganta, do triunfo sobre o Sacramento Kings. Agora ele brilhou na noite de quarta-feira em um triunfo.

Também selecionado no Draft, Kyle Kuzma foi outro destaque do Lakers na partida de quarta-feira com 13 pontos e 12 rebotes. O turco Furkan Korkmaz marcou 19 pontos para o time da Filadélfia, enquanto Larry Drew II somou 15 pontos e oito assistências.