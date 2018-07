Lonzo Ball brilha e Lakers bate o Suns na NBA; Warriors vence a primeira

Depois de uma péssima primeira impressão, Lonzo Ball mostrou na noite de sexta-feira por que foi a segunda escolha do último Draft da NBA. Naquela que foi apenas sua segunda partida como profissional, o jovem armador beirou um "triple-double" e conduziu o Los Angeles Lakers à primeira vitória na temporada, sobre o Phoenix Suns, fora de casa, por 132 a 130.

Aos 19 anos, Ball estreou na NBA com apenas três pontos na derrota de quinta-feira para o Los Angeles Clippers. Mas na sexta, a atuação do armador foi bastante superior. Ele anotou 29 pontos, 11 rebotes e nove assistências para dar a vitória ao Lakers.

Ball, porém, não foi o único destaque da equipe californiana em quadra. Em seu segundo ano na NBA, Brandon Ingram contribuiu com 25 pontos, enquanto Brook Lopez marcou 19 e Jordan Clarkson, 17. Outro calouro, Kyle Kuzma terminou com 15. Pelo Suns, destaque para os 28 pontos de Eric Bledsoe, os 25, além de 11 rebotes e oito assistências, de Devin Booker e os 24 de T.J. Warren.

Apesar da pontuação, Warren falhou na última tentativa de empatar o duelo. Com pouco mais de um segundo restante no cronômetro, o ala teve dois lances livres para deixar tudo igual, mas errou o primeiro. No segundo, então, falhou de propósito para que o Suns pudesse brigar pelo rebote, mas não deu certo.

Se Ball brilhou na sexta, o estrelado Golden State Warriors também venceu pela primeira vez na temporada comandado por seus astros. Com ótimas atuações de Stephen Curry, Klay Thompson e Kevin Durant, a equipe de Oakland passou pelo New Orleans Pelicans mesmo fora de casa, por 128 a 120.

Thompson foi o cestinha da equipe, com 31 pontos, sendo 21 em bolas de três pontos. Curry veio logo atrás e marcou 28 pontos, além de ter distribuído oito assistências. Já Kevin Durant esteve somente um pouco mais discreto e terminou com 22 pontos, mas deu sete tocos.

Pelo lado do Pelicans, a dupla de garrafão voltou a funcionar bem e somou 70 pontos, mas o restante do elenco não colaborou. Anthony Davis terminou com 35 pontos e 17 rebotes, enquanto DeMarcus Cousins marcou 35 pontos e pegou 14 rebotes. Mesmo assim, a equipe somou a segunda derrota na temporada.

Se o atual campeão venceu, o segundo colocado da última temporada não deixou por menos. Também fora de casa, o Cleveland Cavaliers passou com facilidade pelo Milwaukee Bucks, por 116 a 97, em confronto de duas equipes que devem ir para os playoffs da Conferência Leste, e chegou ao segundo triunfo.

LeBron James foi o cestinha da equipe, com 24 pontos, e ainda distribuiu oito assistências, enquanto Kyle Korver saiu do banco para marcar 17 pontos, mesmo número de Kevin Love, que ainda pegou 12 rebotes. Pelo Bucks, Giannis Antetokounmpo voltou a brilhar ao marcar 34 pontos e ainda anotar oito rebotes e oito assistências.

Outro que venceu pela segunda vez na temporada na sexta foi o Washington Wizards. A equipe da capital norte-americana recebeu o Detroit Pistons e levou a melhor por 115 a 111, graças aos 28 pontos e nove rebotes de Otto Porter Jr., além dos 26 pontos e dez assistências de John Wall.

Também pela Conferência Leste, o Boston Celtics venceu pela primeira vez após duas derrotas ao passar pelo Philadelphia 76ers fora de casa, por 102 a 92. Kyrie Irving foi o cestinha da partida, com 21 pontos, enquanto J.J. Redick marcou 19 do lado adversário.

Entre os brasileiros, ninguém esteve em quadra na sexta. O Utah Jazz visitou o Minnesota Timberwolves e perdeu por 100 a 97, mas Raulzinho não deixou o banco. O cestinha da partida foi Andrew Wiggins, com 21 pontos, enquanto Karl-Anthony Towns terminou com 20, além de 10 rebotes.

Confira os resultados de sexta-feira na NBA:

Charlotte Hornets 109 x 91 Atlanta Hawks

Indiana Pacers 96 x 114 Portland Trail Blazers

Philadelphia 76ers 92 x 102 Boston Celtics

Washington Wizards 115 x 111 Detroit Pistons

Milwaukee Bucks 97 x 116 Cleveland Cavaliers

Brooklyn Nets 126 x 121 Orlando Magic

Minnesota Timberwolves 100 x 97 Utah Jazz

Dallas Mavericks 88 x 93 Sacramento Kings

New Orleans Pelicans 98 x 109 Golden State Warriors

Phoenix Suns 130 x 132 Los Angeles Lakers

Acompanhe as partidas da NBA neste sábado:

Toronto Raptors x Philadelphia 76ers

Cleveland Cavaliers x Orlando Magic

Miami Heat x Indiana Pacers

New York Knicks x Detroit Pistons

Chicago Bulls x San Antonio Spurs

Houston Rockets x Dallas Mavericks

Memphis Grizzlies x Golden State Warriors

Milwaukee Bucks x Portland Trail Blazers

Denver Nuggets x Sacramento Kings

Utah Jazz x Oklahoma City Thunder

Los Angeles Clippers x Phoenix Suns