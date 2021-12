Lonzo decide e garante vitória dos Bulls sobre os Nets; Spurs vencem Warriors de virada

A briga pelas primeiras posições da Conferência Leste da NBA teve um duelo direto de alto nível na rodada de sábado. Com uma cesta de três convertida por Lonzo Ball nos últimos segundos, o Chicago Bulls bateu o Brooklyn Nets por 111 a 107 em Nova York e chegou a 16ª vitória na temporada regular, assim como o adversário, que está na liderança por uma derrota a menos.

O triunfo dos Bulls foi construído com excelentes atuações de Demar DeRozan, autor de 29 pontos, e Zach LaVine, que fez 31. "Voltando para intervalo nós conversamos sobre os ajustes que precisávamos fazer, e os jogadores foram lá e fizeram. O que o DeMar fez no terceiro e no último quarto foi incrível", disse o treinador Billy Donovan após a partida.

Enquanto DeRozan e LaviNe comandavam os Bulls, os Nets contavam com Kevin Durant, que marcou 28 pontos, como principal arma. Quando o cronômetro marcava 39 segundos para o fim da partida, Durant acertou uma cesta de três que diminuiu a diferença no placar para dois pontos, mas Lonzo Ball respondeu com outra bola de três, faltando 16 segundos para a buzina, e praticamente garantiu a vitória.

Abaixo de Nets e Bulls na Conferência Leste, em terceiro lugar, o atual campeão Milwaukee Bucks mostrou que também está firme na briga. Sem Giannis Antetokounmpo, a franquia de Wisconsin foi servida com um duplo-duplo de Bobby Portis, com 19 pontos e 16 rebotes, para vencer o Miami Heat, quinto colocado da Conferência, por 124 a 102.

"Nós só queremos ir para a quadra e construir bons hábitos, queremos simplesmente ser o melhor time que nós podemos no dia a dia. Não é sobre o Miami Heat e nós jogando contra eles", comentou Portis, que também contribuiu com duas assistências no importante triunfo dos Bucks.

Enquanto isso, na Conferência Oeste, o Golden State Warriors deixou escapar o que parecia ser uma vitória encaminhada. O time da estrela Stephen Curry chegou a abrir 22 pontos de diferença diante do San Antonio Spurs, mas levou a virada e acabou derrotado por 112 a 107 diante de sua torcida no Chase Center.

Com atuações parelhas, Derrick White, Dejounte Murray e Lonnie Walker somaram 69 pontos juntos para comandar o triunfo dos Spurs. Assim, ofuscaram Curry, que até teve uma boa atuação, com 27 pontos, oito rebotes e cinco assistências, porém insuficiente para evitar a derrota.

Veja os resultados da noite de sábado e da madrugada de domingo:

New York Knicks 99 x 113 Denver Nuggets

Brooklyn Nets 107 x 111 Chicago Bulls

Milwaukee Bucks 124 x 105 Miami Heat

Dallas Mavericks 90 x 97 Memphis Grizzlies

Golden State Warriors 107 x 112 San Antonio Spurs

Portland Trail Blazers 117 x 145 Boston Celtics

Sacramento Kings 104 x 99 LA Clippers