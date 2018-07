Los Angeles Clippers bate recordes em vitória e iguala série na NBA

LOS ANGELES - No confronto entre a equipe de terceira e a de sexta melhor campanha na Conferência Oeste da NBA, nesta segunda-feira, o Los Angeles Clippers finalmente fez valer o mando de quadra para atropelar o Golden State Warriors por 138 a 98 e empatar a série em 1 a 1 na segunda partida seguida em Los Angeles. No outro jogo da rodada, o Memphis Grizzlies surpreendeu o Oklahoma City Thunder e ganhou como visitante em 111 a 105, também igualando a série.

Para o time de Los Angeles, que sempre foi coadjuvante na cidade, a vitória configura dois recordes: nunca antes o Clippers havia feito tantos pontos numa mesma partida de playoff, da mesma forma que nunca havia ganhado por margem de 40 pontos na pós-temporada.

Mas não foi só isso. Blake Griffin, com 35 pontos, também bateu o recorde da carreira. O pivô somou ainda seis rebotes, enquanto outros seis companheiros seus passaram dos 10 pontos, numa mostra do forte jogo coletivo do Clippers, que volta a jogar na quinta, desta vez na casa do rival. No primeiro jogo, sexta, o Warriors havia vencido por 109 a 105 em Los Angeles.

Já em Oklahoma City o Thunder, time de segunda melhor campanha da temporada regular, foi surpreendido pelo Grizzlies em 111 a 105, depois de uma prorrogação. No tempo normal, a partida terminou empatada em 99 a 99. Zach Randolph, com 25 pontos, foi o cestinha do jogo pelo Memphis, ainda que o destaque da partida tenha sido Mike Conley, com 19 pontos e 12 assistências.

Pelo lado do time da casa, Kevin Durant anotou 36 pontos e Russell Westbrook outros 29, mas os dois, juntos, erraram nada menos do que 46 arremessos de quadra, apenas dois a menos do que todo o time rival. Aí não teve como repetir a vitória por 100 a 86 no jogo 1. O terceiro é na quinta, desta vez em Memphis.

Nesta terça, os playoffs da NBA seguem com três jogos: Indiana Pacers x Atlanta Hawks, Toronto Raptors x Brooklyn Nets e Chicago Bulls x Washington Grizzlies.