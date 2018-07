Los Angeles Clippers se reabilita e derrota o Orlando Magic em casa

LOS ANGELES - O Los Angeles Clippers se recuperou rapidamente da derrota do último sábado para o San Antonio Spurs e voltou a vencer na rodada de segunda-feira da NBA ao superar o Orlando Magic por 101 a 81, em casa. Assim, chegou aos 24 triunfos em 37 jogos, na quarta colocação na Conferência Oeste da NBA.

Substituto do lesionado Chris Paul, que deverá ficar afastado das quadras por seis semanas, Darren Collison se destacou ao anotar 21 pontos, sendo 19 só no primeiro tempo, e dar sete assistências. DeAndre Jordan obteve 17 rebotes e anotou 14 pontos pelo Clippers, que se deu ao luxo de poupar vários titulares nos dois últimos quartos após ir ao intervalo vencendo por 60 a 34.

O Magic teve os dois cestinhas da partida, Maurice Harkless e Victor Oladipo, ambos com 22 pontos. O bom desempenho dos reservas, porém, não evitou mais uma derrota do Magic, o vice-lanterna da Conferência Leste.

Também pela rodada de segunda da NBA, o Brooklyn Nets conquistou a sua terceira vitória consecutiva ao bater o Atlanta Hawks, em casa, por 91 a 86. A equipe, porém, ainda está fora da zona de classificação aos playoffs, em nono lugar na Conferência Leste, enquanto o Hawks é o terceiro. Joe Johnson foi o cestinha da partida com 23 pontos para o Nets. Paul Millsap e Jeff Teague marcaram 16 pontos cada para o Hawks, que sofreu a sua terceira derrota consecutiva.

Já o Minnesota Timberwolves atingiu a marca de 50% de aproveitamento na temporada 2013/2014 da NBA ao bater o Philadelphia 76ers por 126 a 95, fora de casa, com excelente atuação de Kevin Love, cestinha do duelo com 26 pontos.

Confira os jogos da rodada desta terça-feira da NBA:

Charlotte Bobcats x Washington Wizards

Cleveland Cavaliers x Philadelphia 76ers

Indiana Pacers x Toronto Raptors

Miami Heat x New Orleans Pelicans

New York Knicks x Detroit Pistons

Chicago Bulls x Phoenix Suns

Memphis Grizzlies x San Antonio Spurs

Milwaukee Bucks x Golden State Warriors

Dallas Mavericks x Los Angeles Lakers

Denver Nuggets x Boston Celtics

Utah Jazz x Oklahoma City Thunder

Sacramento Kings x Portland Trail Blazers