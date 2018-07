Los Angeles Clippers vence os Blazers e dá passo por mando de quadra na NBA

LOS ANGELES - Na luta para conquistar uma das quatro primeiras posições da Conferência Oeste da NBA, o Los Angeles Clippers deu um importante passo para garantir a vantagem do mando de quadra na primeira rodada dos playoffs da NBA na rodada de terça-feira. Em casa, a equipe da Califórnia venceu o Portland Trail Blazers por 93 a 77.

Com o resultado, o Clippers ocupa a quarta colocação do Oeste, com 55 triunfos e 26 derrotas. A campanha é a mesma do Memphis Grizzlies, que está em quinto lugar por causa dos critérios de desempate. Já o Denver Nuggets é o terceiro, com 56 vitórias e 25 derrotas. Todas essas equipes entram em quadra nesta quarta, quando vão definir suas posições ao término da temporada regular.

A vitória de terça foi a sexta consecutiva do Clippers, que teve o retorno de Chauncey Billups, que ficou fora de oito jogos por causa de uma lesão, e anotou quatro pontos na partida. Caron Butler foi o cestinha do duelo com 22 pontos. Will Barton marcou 17 pontos para o Blazers, 11º colocado na Conferência Oeste.

Também pela rodada de terça da NBA, o Atlanta Hawks, classificado para os playoffs, perdeu, em casa, para o eliminado Toronto Raptors por 113 a 96. O Hawks ocupa o sexto lugar da Conferência Leste, com 44 vitórias e 37 derrotas, e luta pela quinta posição com o Chicago Bulls, que possui campanha semelhante.

O Hawks poupou alguns dos seus principais jogadores e teve Kyle Korver, com 13 pontos, Mike Scott, com 12 pontos e 12 rebotes, e Ivan Johnson, com 12 pontos e 10 rebotes, como principais destaques. DeMar DeRozan marcou 30 pontos para o Raptors e Rudy Gay anotou 22.

