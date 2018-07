Los Angeles Lakers anuncia que vai aposentar as duas camisas de Kobe Bryant

O Los Angeles Lakers anunciou nesta terça-feira que vai aposentar os números 8 e 24 pertencentes à camisa de Kobe Bryant, um dos maiores ídolos da história da franquia. A homenagem ocorrerá no dia 18 de dezembro, no intervalo da partida contra o Golden State Warriors, no Staples Center, em Los Angeles, pela temporada regular da NBA.

Kobe Bryant se aposentou em 2016 após conquistar cinco títulos da NBA pelo Los Angeles Lakers (2000, 2001, 2002, 2009 e 2010) e se tornou o primeiro jogador da história a disputar pelo menos 20 temporadas por uma mesma equipe.

"Como uma criança que cresceu na Itália, eu sempre sonhei em ver minha camisa pendurada na galeria do Lakers, mas certamente nunca imaginei duas delas", comentou Kobe Bryant nesta terça-feira. "O Lakers me concedeu essa honra imensa e sou extremamente grato aos torcedores deste jogo".

Com a homenagem, Kobe Bryant se tornará o 10.º jogador a ter a sua camisa aposentada na equipe - ao lado de Wilt Chamberlain (13), Elgin Baylor (22), Gail Goodrich (25), Magic Johnson (32), Kareem Abdul-Jabbar (33), Shaquille O'Neal (34), James Worthy (42), Jerry West (44) e Jamaal Wilkes (52).

"Esta honra é muito merecida", avaliou Earvin "Magic" Johnson, atual presidente de operações do Los Angeles Lakers e um dos maiores jogadores da história do basquete. "Estou ansioso para ver suas duas camisas aposentadas e celebrar esse dia especial com Kobe e sua família".