Los Angeles Lakers anunciam a contratação do pivô DeAndre Jordan

Agora é oficial. DeAndre Jordan é o mais novo jogador do Los Angeles Lakers. A franquia anunciou a contratação do pivô de 33 anos, via seu gerente geral Rob Pelinka. Os detalhes do contrato não foram informados no comunicado divulgado pela equipe, mas especula-se que o veterano vá receber US$ 2,6 milhões (R$ 13,5 mi na cotação atual), salário mínimo da NBA. pelo período de um ano.

O atleta era cotado pelos Lakers desde quando foi trocado do Brooklyn Nets para o Detroit Pistons na última sexta-feira. Ao chegar em Detroit, o jogador assinou seu "buyout" para ficar livre no mercado. Jordan ainda tinha US$ 19 milhões (R$ 98,5 mi) para receber nas próximas duas temporadas, de acordo com o antigo contrato.

O atleta teve bons números em sua última temporada com a camisa do Brooklyn Nets. Em 21,9 minutos em quadra pelo time nova-iorquino, o pivô teve médias de 7,5 pontos, com 7,5 rebotes e 1,1 toco.

Jordan foi uma vez All-Star, três vezes All-NBA Team, duas vezes All-Defense Team e duas vezes o maior reboteiro em uma temporada. Sua melhor fase na liga foi em Los Angeles, mas nos Clippers, onde atuou por 10 temporadas, de 2008 a 2018.

Ele será o nono jogador do atual elenco dos Lakers que receberá o salário mínimo da NBA. franquia da Califórnia tem investido em veteranos na atual temporada e já conta com um dos elencos mais velhos da história. Os outros contratados são o ala Carmelo Anthony, os armadores Rajon Rondo e Russell Westbrook e o pivô Dwight Howard.