Los Angeles Lakers bate Cleveland Cavaliers e vence pela primeira vez em 2013

LOS ANGELES - O Los Angeles Lakers encerrou uma série de seis derrotas na temporada 2012/2013 da NBA ao derrotar na rodada de domingo, em casa, o Cleveland Cavaliers por 113 a 93. De volta ao time após três partidas afastado por estar contundido, Dwight Howard foi decisivo para o triunfo ao marcar 22 pontos e obter 14 rebotes.

Kobe Bryant também se destacou e foi o cestinha da partida com 23 pontos para o Lakers, que conquistou a sua primeira vitória em 2013 e assim encerrou a sua pior série negativa desde fevereiro de 2007. Kyrie Irving e Dion Waiters anotaram 15 pontos cada para o Cavaliers, que perdeu sete das últimas nove partidas.

O San Antonio Spurs conquistou a sua 12ª vitória consecutiva em casa ao superar, na noite de domingo, o Minnesota Timberwolves por 106 a 88. Tony Parker foi o cestinha da partida com 20 pontos e Tim Duncan somou 14 pontos e nove rebotes para o Spurs, que venceu o Timberwolves pela 16ª vez seguida como mandante.

Tiago Splitter atuou por 19 minutos, fez 10 pontos, obteve quatro rebotes e deu uma assistência para o Spurs, que teve o técnico Gregg Popovich expulso após reclamar da marcação de uma falta cometida pelo brasileiro. Com 15 pontos, José Juan Barea foi o principal destaque do Timberwolves.

O Oklahoma City Thunder encerrou uma série de nove vitórias em casa do Portland Trail Blazers ao vencê-lo por 87 a 83, na noite de domingo, mesmo sem poder contar com os lesionados Serge Ibaka e Thabo Sefolosha. Kevin Durant liderou a equipe com 33 pontos, enquanto Russell Westbrook somou 18 pontos e nove assistências. LaMarcus Aldridge marcou 33 pontos e obteve 11 rebotes pelo Blazers.

Após três derrotas consecutivas, o New York Knicks voltou a vencer ao superar o New Orleans Hornets por 100 a 87, em casa. Após um início ruim, com apenas dois pontos no primeiro quarto, Carmelo Anthony fez 18 no segundo período e terminou a partida como cestinha, com 27. Já Chris Copeland anotou 22 pontos pelo Knicks. Eric Gordon também marcou 22 pontos, mas para o Hornets.

Confira os resultados da rodada de domingo da NBA:

New York Knicks 100 x 87 New Orleans Hornets

Toronto Raptors 96 x 107 Milwaukee Bucks

Brooklyn Nets 97 x 86 Indiana Pacers

San Antonio Spurs 106 x 88 Minnesota Timberwolves

Denver Nuggets 116 x 105 Golden State Warriors

Portland Trail Blazers 83 x 87 Oklahoma City Thunder

Los Angeles Lakers 113 x 93 Cleveland Cavaliers

Confira os jogos da rodada desta segunda-feira da NBA:

Washington Wizards x Orlando Magic

Boston Celtics x Charlotte Bobcats

Chicago Bulls x Atlanta Hawks

Memphis Grizzlies x Los Angeles Clippers

Dallas Mavericks x Minnesota Timberwolves

Utah Jazz x Miami Heat

Phoenix Suns x Oklahoma City Thunder

Sacramento Kings x Cleveland Cavaliers