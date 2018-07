Los Angeles Lakers bate Sacramento Kings por 103 a 90 na NBA

LOS ANGELES - Ainda sob o comando do interino Bernie Bickerstaff, o Los Angeles Lakers conseguiu sua segunda vitória consecutiva nesta temporada da NBA no último domingo, ao bater o Sacramento Kings por 103 a 90, em casa. Já o Miami Heat não conseguiu parar o Memphis Grizzlies e caiu fora de casa por 104 a 86.

Na Califórnia, o nome da partida foi o pivô Dwight Howard, que anotou um "double-double" com 23 pontos e 18 rebotes e comandou a vitória do Lakers. A equipe, que pouco depois do jogo anunciou a contratação do técnico Mike D''Antoni, também contou com boas atuações de Kobe Bryant (20 pontos), Pau Gasol (18) e Metta World Peace (18) para conseguir sua terceira vitória em sete jogos na temporada.

Já em Memphis, as boas atuações de LeBron James, que marcou 20 pontos e pegou 10 rebotes, e Chris Bosh, que anotou 22 pontos, não foram suficientes para que o Miami Heat fizesse frente ao Grizzlies. Com Dwyane Wade (oito pontos) apagado, os visitantes foram presa fácil para o time da casa, que contou com uma noite inspirada do ala Wayne Ellington.

O jogador saiu do banco para ser o cestinha da partida, com 25 pontos, sendo 21 em bolas de três pontos. O ala Rudy Gay, com 21 pontos, e o ala/pivô Zach Randolph, com 18 pontos e 12 rebotes, também tiveram atuações de destaque e levaram o Grizzlies à quinta vitória em seis jogos, confirmando a equipe como uma das melhores neste início de temporada.

Ainda no último domingo, a dupla formada por Kevin Durant e Russell Westbrook voltou a jogar bem e garantiu a vitória do Oklahoma City Thunder sobre o Cleveland Cavaliers por 106 a 91, em casa. Westbrook conseguiu um "double-double", com 27 pontos e 10 assistências, mas Durant também não ficou atrás e marcou 26 pontos. Pelo lado do Cavaliers, o brasileiro Anderson Varejão anotou seis pontos, oito rebotes e seis assistências nos 32 minutos que esteve em quadra.

Quem também venceu no último domingo foi o Brooklyn Nets, que contou com os 20 pontos do cestinha Brook Lopez para passar pelo Orlando Magic, em casa, por 82 a 74. Também jogando em seus domínios, o Los Angeles Clippers derrotou o Atlanta Hawks por 89 a 76, com 16 pontos de Blake Griffin.

Confira os jogos desta segunda-feira na NBA:

Toronto Raptors x Utah Jazz

Philadelphia 76ers x Milwaukee Bucks

Detroit Pistons x Oklahoma City Thunder

Chicago Bulls x Boston Celtics

Houston Rockets x Miami Heat

Dallas Mavericks x Minnesota Timberwolves

Phoenix Suns x Denver Nuggets

Portland Trail Blazers x Atlanta Hawks