Los Angeles Lakers contrata Mike D'Antoni para vaga de Mike Brown

LOS ANGELES - Phil Jackson era o nome dos sonhos dos diretores e torcedores do Los Angeles Lakers, mas Mike D''Antoni foi anunciado como novo técnico da equipe para esta temporada da NBA. Ele substituirá Mike Brown, demitido na semana passada após conseguir apenas uma vitória nos primeiros cinco jogos do campeonato.

A contratação de D''Antoni foi anunciada na noite do último domingo por seu agente, Warren Legarie, e logo depois confirmada pelo Lakers. O ex-treinador do Phoenix Suns e do New York Knicks assinou vínculo por quatro temporadas e assumirá a equipe com três vitórias e quatro derrotas, após os dois triunfos seguidos sob o comando do interino Bernie Bickerstaff.

No Lakers, D''Antoni reencontrará o armador Steve Nash, com quem formou uma parceria de sucesso no Phoenix Suns. Conhecido por implantar um estilo de jogo ofensivo nas equipes que comanda, o treinador ficou em Phoenix de 2003 a 2008, quando foi para o New York Knicks, sendo demitido na última temporada.

A primeira opção do Lakers, no entanto, era Phil Jackson, que comandou a equipe entre 1999 e 2004, e depois de 2005 a 2011, ano em que se aposentou. O treinador chegou inclusive a se reunir com dirigentes da franquia, mas, de acordo com a imprensa californiana, fez um pedido salarial considerado muito alto.