Los Angeles Lakers derrota Bulls e volta a vencer após nove jogos

O Los Angeles Lakers segue fazendo campanha pífia e não estará nos playoffs da NBA, mas a noite de quinta-feira ficará lembrada como uma das poucas alegrias que os torcedores tiveram em 2014/2015. Em casa, a equipe venceu uma partida emocionante diante do Chicago Bulls, um dos favoritos da Conferência Leste. Após duas prorrogações, o placar apontou 123 a 118 para os californianos.

O resultado quebrou uma sequência de nove derrotas consecutivas e foi apenas a 13.ª vitória do Lakers, penúltimo colocado da Conferência Oeste. Ela só foi possível graças aos 26 pontos e 12 rebotes de Jordan Hill, além dos 23 pontos de Wayne Ellington. De nada adiantou mais uma grande atuação de Jimmy Butler, um dos principais nomes da liga na temporada, autor de 35 pontos. Foi a 18.ª derrota do Bulls, quarto colocado do Leste.

O time de Chicago chegou a estar perdendo por sete pontos a 1min07s para o fim do jogo, quando emendou dois roubos de bola seguidos, acertou mais uma bola com Pau Gasol e levou para a prorrogação. Aí, foi a vez do Lakers se recuperar no fim e garantir um segundo tempo extra com bela cesta de Jordan Hill. O time da casa, então, tomou conta do jogo e arrancou para a vitória.

No Oeste, o Memphis Grizzlies segue dando mostras de que quer brigar pelo título. Com uma defesa firme, a equipe atropelou o Denver Nuggets por 99 a 69 e chegou à 34.ª vitória na temporada, se firmando na segunda colocação da conferência. O Nuggets é somente o 11.º, com 19 triunfos.

Zach Randolph foi o grande destaque da partida. Além de ajudar a fechar o garrafão na defesa, marcou 15 pontos e pegou 17 rebotes, anotando mais um "double-double". Jeff Green contribuiu com mais 13 pontos. Pelo Nuggets, ninguém marcou mais de 10 pontos. Kenneth Faried e Wilson Chandler foram os cestinhas, justamente com 10.

Nos outros jogos da rodada, o Milwaukee Bucks derrotou o Orlando Magic fora de casa, por 115 a 100, com 19 pontos de Jerryd Bayless. Já o New York Knicks deu sequência ao seu calvário e foi derrotado fora de casa pelo Indiana Pacers, por 103 a 82. Rodney Stuckey foi o cestinha com 22 pontos.

Acompanhe as partidas da NBA nesta sexta-feira:

Philadelphia 76ers x Minnesota Timberwolves

Atlanta Hawks x Portland Trail Blazers

Boston Celtics x Houston Rockets

Brooklyn Nets x Toronto Raptors

Cleveland Cavaliers x Sacramento Kings

New Orleans Pelicans x Los Angeles Clippers

Miami Heat x Dallas Mavericks

Utah Jazz x Golden State Warriors

Phoenix Suns x Chicago Bulls