Los Angeles Lakers e Miami Heat perdem em casa na rodada da NBA

NOVA YORK - Dois dos favoritos ao título da NBA, Miami Heat e Los Angeles Lakers perderam em casa na rodada de domingo da liga norte-americana de basquete. A equipe da Flórida foi derrotada pelo Milwaukee Bucks por 91 a 82, enquanto o time da Califórnia caiu diante do Indiana Pacers por 98 a 96. Assim, ambos continuam fazendo campanhas abaixo das expectativas na atual temporada.

Ainda sem contar com Dwayne Wade, contundido, o Heat apostou mais uma vez em LeBron James. O astro até conseguiu bons números, com 28 pontos, 13 rebotes e cinco assistências, mas não evitou a derrota. Comandado por Brandon Jennings, que terminou com 23 pontos, o Milwaukee Bucks ganhou o jogo e deixou o time de Miami apenas com a sexta colocação na Conferência Leste da NBA.

O Lakers, por sua vez, não estaria nem classificado para os playoffs se a temporada regular acabasse agora. Mesmo contando com o cestinha do campeonato, Kobe Bryant, que conseguiu marcar 33 pontos na rodada de domingo, o time de Los Angeles perdeu em casa para o Pacers, por 98 a 96, e aparece em 10.º lugar na Conferência Oeste. Do lado de Indiana, o destaque foi o jogo coletivo, já que seis jogadores terminaram com mais de 10 pontos somados na partida no Staples Center.

Enquanto o Lakers vem sofrendo na atual temporada, o outro time de Los Angeles vive melhor momento. Com a terceira melhor campanha da Conferência Oeste, o Clippers somou mais uma vitória no domingo, ao ganhar em casa do Toronto Raptors por 103 a 91. O brasileiro Leandrinho teve uma boa atuação, com 19 pontos marcados em 23 minutos em quadra, mas não evitou a derrota.

Ainda na rodada de domingo da NBA, o Boston Celtics não pôde contar com Rajon Rondo e ainda perdeu Ray Allen, também por contusão, mas acabou ganhando fora de casa do Washington Wizards por 100 a 94, graças aos 34 pontos de Paul Pierce. E no outro jogo da noite, o New Jersey Nets recebeu o Charlotte Bobcats e venceu por 97 a 87, com grande atuação de Deron Williams, que terminou o confronto com 19 pontos, 10 assistências e nove rebotes.

Confira os resultados da rodada de domingo da NBA:

Washington Wizards 94 x 100 Boston Celtics

Los Angeles Clippers 103 x 91 Toronto Raptors

New Jersey Nets 97 x 87 Charlotte Bobcats

Miami Heat 82 x 91 Milwaukee Bucks

Los Angeles Lakers 96 x 98 Indiana Pacers

Confira os jogos da rodada desta segunda-feira na NBA:

Philadelphia 76ers x Washington Wizards

Boston Celtics x Orlando Magic

Chicago Bulls x New Jersey Nets

Milwaukee Bucks x Atlanta Hawks

New Orleans Hornets x San Antonio Spurs

Oklahoma City Thunder x Detroit Pistons

Minnesota Timberwolves x Houston Rockets

Dallas Mavericks x Phoenix Suns

Portland Trail Blazers x Sacramento Kings

Golden State Warriors x Memphis Grizzlies