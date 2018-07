Los Angeles Lakers encerra jejum e volta a vencer na NBA

O Los Angeles Lakers encerrou o jejum e voltou a vencer na NBA na noite desta sexta-feira, diante de sua torcida. O atual campeão, que vinha de quatro derrotas seguidas, superou o Sacramento Kings pelo placar de 113 a 80 e se reabilitou na temporada.

O Lakers chegou a sua 14.ª vitória em 20 partidas com boas atuações de Kobe Bryant, autor de 22 pontos, e Pau Gasol, com 16 pontos, cinco rebotes e cinco assistências. A equipe de Los Angeles ocupa a quarta colocação da tabela da Conferência Oeste, enquanto o Sacramento é o antepenúltimo, com quatro triunfos e 13 derrotas.

Em Salt Lake City, o Utaz Jazz não resistiu ao Dallas Mavericks e foi derrotado por 93 a 81. Dirk Nowitzki comandou os visitantes, ao anotar 26 pontos. Caron Butler também se destacou, com 16 acertos. O Dallas chegou a sua oitava vitória seguida na temporada, na segunda colocação da Conferência, atrás apenas do San Antonio Spurs.

Pelo lado Leste, o Boston Celtics bateu o Chicago Bulls por 104 a 92, em casa, e se garantiu na liderança, com 15 vitórias e quatro derrotas. Kevin Garnett foi o grande destaque do confronto, com 20 pontos e 17 rebotes. Rajon Rondo contribuiu com 12 pontos e 19 assistências.

Confira os outros resultados da noite desta sexta:

Washington Wizards 83 x 79 Portland Trail Blazers

Atlanta Hawks 93 x 88 Philadelphia Sixers

Detroit Pistons 91 x 104 Orlando Magic

Boston Celtics 104 x 92 Chicago Bulls

New Orleans Hornets 92 x 100 New York Knicks

Memphis Grizzlies 111 x 127 Houston Rockets

Phoenix Suns 105 x 97 Indiana Pacers

Los Angeles Lakers 113 x 80 Sacramento Kings

Utah Jazz 81 x 93 Dallas Mavericks

Charlotte Bobcats 91 x 84 New Jersey Nets

Jogos deste sábado:

Miami Heat x Atlanta Hawks

Philadelphia Sixers x Charlotte Bobcats

Chicago Bulls x Houston Rockets

Minnesota Timberwolves x Cleveland Cavaliers

Milwaukee Bucks x Orlando Magic

Sacramento Kings x Dallas Mavericks