Los Angeles Lakers oficializa contratação de Jeremy Lin

Jeremy Lin é o novo reforço do Los Angeles Lakers, que tenta se reconstruir após o desastroso desempenho na temporada 2013/2014. O armador chegou ao time da Califórnia envolvido em uma negociação com o Houston Rockets, que também cedeu a primeira e a segunda escolha no Draft de 2015 da NBA em troca dos direitos do pivô ucraniano Sergei Lishchuk.

Com a negociação, o Rockets também se livra do alto salário de Lin, que iria receber US$ 15 milhões no último ano do seu acordo com a equipe. O novo reforço do Lakers teve médias de 12,5 pontos e 4,1 assistências no campeonato passado, mas perdeu a condição de titular do time de Houston porque o treinador Kevin McHale preferiu apostar na força defensiva de Patrick Beverley.

Lin nasceu em Los Angeles e deverá ser uma figura popular entre a gigantesca comunidade asiática da região. Ele foi criado no norte da Califórnia e jogou quatro anos em Harvard.

Lishchuk jogou na temporada passada pelo espanhol Valencia. Ele foi selecionado pelo Memphis Grizzlies em 2004 e negociado com os Rockets em fevereiro de 2008 antes de ser repassado ao Lakers como parte de uma negociação entre três partes que envolveu o New Jersey Nets em dezembro de 2010. Agora, os seus direitos voltam a ser do time de Houston.