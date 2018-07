Los Angeles Lakers perde em casa para o Milwaukee Bucks na NBA

O Los Angeles Lakers foi surpreendido na noite de terça-feira. Em casa, os atuais bicampeões da NBA foram derrotados pelo Milwaukee Bucks por 98 a 79. Earl Boykins foi o cestinha da partida, com 22 pontos, e o turco Ersan Ilyasova conseguiu um "double-double, com 17 pontos e 11 rebotes. Esta foi apenas a quarta vitória do Bucks como visitante em 14 jogos.

Kobe Bryant anotou 21 pontos e os pivôs titulares do Lakers chegaram ao dois dígitos em dois fundamentos diferentes. O espanhol Pau Gasol terminou com 15 pontos e 11 rebotes, enquanto Lamar Odom somaram 12 pontos e dez rebotes. O desempenho de ambos, porém, foi insuficiente para evitar a derrota, que manteve a equipe em terceiro lugar na Conferência Oeste, atrás do San Antonio Spurs, equipe com a melhor campanha do torneio, e do Dallas Mavericks.

Depois de acabar com a série invicta do Miami Heat, o Dallas obteve a sua quarta vitória consecutiva na temporada 2010/2011 da NBA ao derrotar o Orlando Magic por 105 a 99. Assim, a equipe da Flórida segue em má fase e acumula quatro derrotas seguidas. O triunfo foi especial para o alemão Dirk Nowitzki, que anotou 17 pontos e se tornou o 25º maior cestinha da história da liga norte-americana de basquete com 21.798 pontos.

Caron Butler, com 20 pontos, e Jason Kidd, com 13 pontos e 12 assistências, foram os outros destaques do Dallas. Dwight Howard, do Magic, foi o cestinha da partida, com 26 pontos, e ainda conseguiu um "double-double", ao obter 23 rebotes.

Resultados de 21 de dezembro:

Charlotte Bobcats 81 x 99 Oklahoma City Thunder

Orlando Magic 99 x 105 Dallas Mavericks

Chicago Bulls 121 x 76 Philadelphia 76ers

Memphis Grizzlies 94 x 101 New Jersey Nets

Sacramento Kings 109 x 117 Golden State Warriors

Los Angeles Lakers 79 x 98 Milwaukee Bucks

Jogos de 22 de dezembro:

Atlanta Hawks x Cleveland Cavaliers

Washington Wizards x Chicago Bulls

Toronto Raptors x Detroit Pistons

Boston Celtics x Philadelphia 76ers

New York Knicks x Oklahoma City Thunder

New Orleans Hornets x New Jersey Nets

Minnesota Timberwolves x Utah Jazz

San Antonio Spurs x Denver Nuggets

Los Angeles Clippers x Houston Rockets