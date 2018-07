Los Angeles Lakers vence Nets em casa na estreia de Mike D'Antoni

LOS ANGELES - O Los Angeles Lakers suou, mas conseguiu a vitória diante do Brooklyn Nets por 95 a 90, em casa, na noite da última terça-feira da NBA. A partida marcou a estreia do técnico Mike D''Antoni, contratado após a demissão de Mike Brown, há quase duas semanas. Nos últimos cinco jogos, a equipe vinha sendo comandada pelo interino Bernie Bickerstaff.

A demissão de Mike Brown, aliás, parece ter surtido efeito nos Lakers. Sob seu comando, a equipe havia vencido apenas uma em cinco partidas na temporada. Após sua saída, foram cinco triunfos em seis jogos, o que levou o time californiano a uma campanha de seis vitórias e cinco derrotas e à sexta colocação da Conferência Oeste.

O cestinha da partida foi Kobe Bryant, com 25 pontos, mas Dwight Howard (23 pontos e 15 rebotes) e Pau Gasol (17 pontos e 11 rebotes) contribuíram com "double-doubles". Pelo lado do Nets, que tiveram a chance de empatar a partida com uma bola de três quando o placar apontava 93 a 90, destaque para Deron Williams (22 pontos e 10 assistências) e Brook Lopez (23 pontos).

Quem também manteve a boa fase na última terça-feira foi o New York Knicks, que chegou à oitava vitória em nove jogos ao bater o New Orleans Hornets, mesmo fora de casa, por 102 a 80. Os 29 pontos de Carmelo Anthony lideraram a equipe nova-iorquina, enquanto Ryan Anderson, com 15 pontos, foi o melhor do Hornets.

Fechando a rodada, o Toronto Raptors ficou à frente até o fim da partida, mas acabou sendo derrotado pelo Philadelphia 76ers fora de casa, por 106 a 98. Jrue Holiday (19 pontos, 12 assistências e oito rebotes) quase conseguiu um "triple-double" e foi responsável por liderar os 76ers. Andrea Bargani, com 22 pontos, foi o cestinha do lado canadense.

Veja as partidas desta quarta-feira na NBA:

Charlotte Bobcats x Toronto Raptors

Orlando Magic x Detroit Pistons

Cleveland Cavaliers x Philadelphia 76ers

Indiana Pacers x New Orleans Hornets

Boston Celtics x San Antonio Spurs

Atlanta Hawks x Washington Wizards

Miami Heat x Milwaukee Bucks

Oklahoma City Thunder x Los Angeles Clippers

Houston Rockets x Chicago Bulls

Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets

Dallas Mavericks x New York Knicks

Phoenix Suns x Portland Trail Blazers

Sacramento Kings x Los Angeles Lakers

Golden State Warriors x Brooklyn Nets